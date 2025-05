Kendrick Lamar battu par Eminem aux American Music Awards 2025

Franchement, on adore Eminem, mais le mettre devant Kendrick pour l'année dernière, c'est étrange...

Qu'il s'agisse des Flammes, ou des Grammys, de cérémonie se récompenses françaises ou américaines, on dirait bien qu'il est impossible de faire ce genre d'évènement sans créer des polémiques. Des gens seront forcément en désaccord, des décisions paraîtront forcément illogiques, c'est le format qui veut ça. Le 26 mai avaient lieu les American Music Awards, une cérémonie créée en 1971 et qui récompense les principaux acteurs du monde musical. Evidemment, des rappeurs étaient également nominés, comme Kendrick Lamar, mais aussi Eminem. Et c'est Em' qui a fini par rapporter le plus de trophées.

La petite différence avec les Grammy, c'est que pour les Grammy Awards, ce sont les membres de la Recording Academy qui votent et décernent les prix. Pour les American Music Awards, ce sont des investisseurs dans le monde de la musique, des financiers donc, qui prennent des décisions basées sur les ventes, les vues sur Internet, les réseaux sociaux. Des critères un peu différents donc, ce qui explique un tel écart entre les résultats. Et pour la cérémonie 2025, qui récompense les artistes sur leur année 2024, Eminem a remporté plus de récompenses que Kendrick Lamar.

Kendrick était pourtant nominé dans 5 catégories, notamment artiste de l'année, album de l'année, meilleur artiste hip-hop masculin, meilleur album hip-hop, et meilleur morceau hip-hop. Il ne sera finalement reparti qu'avec une seule récompense, celle du morceau hip-hop de l'année, pour "Not Like Us", évidemment. Eminem, lui, s'est imposé en tant qu'artiste hip-hop masculin de l'année 2024, mais aussi l'album hip-hop de l'année, pour "The Death of Slim Shady".

Des choix étranges, car Kendrick a clairement survolé les débats l'année dernière, mais après tout, on n'est pas aux States et ils sont sûrement mieux placés pour décerner leurs récompenses. Pour le reste, c'est la chanteuse Billie Eilish qui est la grande gagnante de la soirée, avec des récompenses dans 7 catégories différentes.

On imagine que maintenant, le bal des cérémonies de récompenses va être enfin terminé pour la saison 2024/2025. Et on espère que les artistes de rap US vont s'activer un peu car pour le moment, ça manque de projets vraiment marquants !