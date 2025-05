Meek Mill explique ce qu'il a vu aux soirées de Diddy

Les fameuses "freaks offs" continuent de livrer leurs secrets petit à petit.

Les révélations continuent de pleuvoir jour après jour, alors que le procès de Diddy pour les chefs d'accusation qu'on connait (agressions sexuelles, violences, travail forcé, trafic sexuel) plonge de plus en plus dans la vie du boss de Bad Boy Records. On a même eu droit à des témoignages de la part de stars comme Cassie et Kid Cudi. Aujourd'hui, c'est un autre rappeur qui vient de prendre la parole, publiquement, pour raconter ce qu'il a vu dans les fameuses "freaks offs" de Diddy : il s'agit de Meek Mill.

Le rappeur de Philadelphie s'était fait relativement discret sur le sujet ces derniers mois, et on peut le comprendre. En effet, alors que l'affaire Diddy venait d'être rendue publique, des audios fuitaient dans lesquels on entendait Diddy et Meek Mill en plein acte sexuel. Des audios jamais authentifiés, et démentis par Meek Mill, mais la rumeur lui avait fait beaucoup de mal. Quoiqu'il en soit, l'artiste a donc expliqué, sur les réseaux sociaux, ce qu'il avait vu aux soirées de Diddy :

La chose la plus folle que j'ai vu lors d'une soirée de Diddy, c'était une ambiance très "coke", et ça arrivait littéralement dans toutes les fêtes de ce genre. Je suis du Nord de Philly, j'ai des millions depuis que j'ai 23 ans. Je ne veux même pas être accro à la weed. Je ne juge pas, mais je vois les choses différemment.

Meek Mill est également revenu sur une accusation d'agression sexuelle envers Diddy lancée par le producteur Lil Rod, en affirmant qu'il n'avait rien à voir avec ça et que son nom n'avait jamais été cité officiellement dans l'affaire, malgré ce que les gens pensent. Il aimerait d'ailleurs bien comprendre pourquoi il se retrouve dans la sauce, en disant que ça traîne le nom de sa marque dans la boue.

Il a aussi rejeté l'histoire selon laquelle il se serait fait racketter par les Crips lors d'un voyage à Los Angeles. D'après lui, les gens racontent de la merde, et il aurait directement confronté Suge Knight et Big U dans la vraie vie, sans que ce soit filmé par des téléphones. Bref, il nie tout en bloc, mais ça ne suffira sûrement pas à faire taire la rumeur... Cependant, on rappelle qu'il avait offert 100 000 dollars à n'importe qui pouvant lui expliquer son rôle dans l'affaire Diddy, et jusqu'ici, personne ne s'est manifesté...