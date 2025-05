Zamdane, Vald, ISK, Bu$hi... Voici les sorties RAP FR de la semaine !

Et il y a des gros clients !

Vous l'avez attendu, comme tous les samedis, Générations vous dresse la liste des sorties de la semaine en matière de rap français, entre projets très attendus et singles percutants. Et cette semaine, ça a bougé sévère dans le game ! Voici un petit état des lieux.

Zamdane frappe fort avec "RAHMA"

C’est sûrement la sortie la plus marquante de la semaine : Zamdane revient avec "RAHMA", un album introspectif et profond de 16 titres, déjà encensé sur les réseaux sociaux. On y retrouve des featurings de haut niveau avec La Fève, PLK, Solann et SCH. Un projet cohérent, à la direction artistique maîtrisée, qui confirme que Zamdane est bien l’un des rappeurs les plus prometteurs de sa génération.

ISK clôture "Hannibal" en beauté

Autre sortie remarquée : ISK dévoile la troisième et dernière partie de son projet "Hannibal", avec 13 nouveaux sons. Parmi les morceaux les plus marquants, la collaboration avec Soprano sort du lot : un véritable banger qui pourrait bien tourner en boucle tout l’été.

Vald réinvente "Pandemonium"

Jamais là où on l’attend, VALD revient avec "Pandemonium Reloaded", un remix électrisant de son dernier album, en collaboration avec Vladimir Cauchemar et Todiefor. Le résultat ? Une expérience sonore détonante, où la patte électronique de Cauchemar transforme totalement l’univers des morceaux d’origine. On connaissait le génie créatif de Vald, cette version le confirme une fois de plus.

Alkpote et Bu$hi, deux visions du rap

Côté retours, Alkpote fait parler la verve avec "Réjouissances", fidèle à lui-même, entre provocation et poésie noire. De son côté, BU$HI nous offre "Epilogue", un projet dense de 17 titres, avec la participation de Koba LaD et Green Montana. Une proposition aboutie et mélodique, à ne pas rater ce week-end.

Singles : les hits de la semaine

Si les albums ont été riches, les singles ne sont pas en reste ! Voici les morceaux à mettre dans votre playlist :

Gims veut encore braquer l'industrie avec "Appelle ta copine" .

DJADJA & DINAZ reviennent avec "En vrai de vrai" , un morceau efficace et entêtant.

Guy2bezbar continue d’enchaîner les bangers avec "Sangote" .

Kaaris s’associe à JKSN pour "C’est nous les YAYA"

Ziak lâche "Maudit Land" , fidèle à son univers sombre et percutant.

Et enfin, Landy rend hommage avec "Cantona", un titre à l’ambiance marquée.

Entre retours attendus, albums puissants et singles percutants, cette semaine est une démonstration de la richesse et de la diversité du rap français actuel. Que vous soyez plutôt mélancolique, festif, ou dans un mood introspectif, il y a forcément un morceau pour vous.