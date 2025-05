Werenoi, Soprano, Dinos, Jul, SCH : des certifs en pagaille dans le rap français

Encore une semaine très fructueuse pour nos artistes de rap FR.

Le rap français a vécu une semaine assez mouvementée : beaucoup de sorties vendredi dernier, mais aussi et surtout le décès de Werenoi alors qu'il était en pleine ascension, et était même devenu le plus gros vendeur du game sur les derniers mois. Mais la mort n'a pas empêché le public de continuer à kiffer ses sons. Au contraire, de nombreux fans ont fait explosé ses chiffres en allant écouter en masse ses morceaux. Le rappeur de Montreuil n'est pas le seul à faire pleuvoir les certifications cette semaine : SCH, Dinos, Soprano, Ninho, Niska, petit tour d'horizon des certifs.

Comme d'habitude, on commence par les albums, avec cette semaine de belles certifs décrochées par des projets de qualité. Pas de diamant au programme, mais du platine en masse, notamment pour SCH qui décroche un triple disque de platine pour son album classique "JVLIVS I" sorti en 2018, décrit par beaucoup comme son meilleur album. Gims fait lui aussi tomber le triple platine, pour "Le Nord se souvient : l'Odyssée", porté par énormément de tubes, sorti fin 2024. Une vraie grosse perf. Enfin, Werenoi et Keblack ont eux aussi droit à leur disque de platine, pour "Diamant Noir" et "Focus".

On mentionnera aussi les trois disques d'or pour trois albums de qualité : "Kintsugi" de Dinos décroche sa médaille d'or, tout comme Soprano avec "Freedom", et Favé avec "F4", son EP de 2023. On a fait le tour des albums, maintenant, on passe aux singles, et là aussi il y a de quoi faire avec du gros diamant à la clé. Yamê fait enfin tomber le single de diamant pour "Bécane", bien mérité vu comment le titre est devenu viral. Werenoi a lui aussi décroché le diamant pour son single "Pétunias", sorti en octobre dernier. Un diamant en 8 mois, une performance dont très peu d'artistes sont capables. Enfin, Koba LaD est lui aussi décoré d'un diamant pour "Ténébreux #1", sorti il y a 7 ans.

En revanche, petite particularité de la semaine : pas de single de platine pour le rap français. Mais de l'or en pagaille : "Triple V", de Werenoi, Damso et Ninho vient d'être certifié, comme on pouvait s'y attendre au vu du casting et de la qualité du morceau. "3× Filtré", toujours pour Werenoi, est single d'or également, tout comme "En bas de chez moi" de Squadra et Landy, "Jeu d'échecs" de SDM, "La Pluie" de SCH, "Jungle" de Ninho et Niska, "Code PIN 778" de S.Pri Noir et Lyna Mahyem, "Rappelle-là" de Lefa, "Melrose Place" de Keblack et Guy2Bezbar, "Phénoménal" et "Boulevard des Problèmes" de Jul, "La Pluie" de Franglish et Dinos, et pour terminer, "Pichichi" de Josas, lui aussi single d'or.

Encore une semaine bien fructueuse pour le rap français, rendez-vous la semaine pro pour de nouvelles récompenses en matières précieuses !