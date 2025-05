Kendrick Lamar vs Joey Bada$$ : bientôt la réponse, on vous explique tout

Un vrai clash de lyricistes et de kickeurs en approche, ça, ça va être intéressant !

Kendrick Lamar est officiellement le nouveau numéro 1 du rap game US, en attendant que Drake se remette de la baffe reçue l'année dernière avec "Not Like Us". Depuis, K.Dot est sur un nuage : Super Bowl, tournée mondiale, album surprise qui cartonne,... Forcément, lorsqu'on est numéro 1, on se retrouve dans une position délicate, celle de Drake pendant 15 ans : tout le monde veut vous taper et prendre votre place. Récemment, c'est Joey Badass qui a lancé les hostilités avec toute la West Coast, Kendrick en tête, et le rappeur de Compton devrait bientôt lui répondre, enfin.

C'est Glasses Malone qui a dévoilé l'information, reprise rapidement par les médias américains spécialisés. En répondant à un tweet qui demandait : "est-ce que tu penses que Kendrick va répondre à Joey ?", il a écrit : "Joey sait très bien que des punchlines vont arriver sur son chemin. La vraie question, c'est quand ?". Pour ceux qui ne le connaissent pas, Glasses Malone est un rappeur de Los Angeles, membre des Crips, et qui faisait partie des 6 rappeurs remerciés par Kendrick Lamar pendant son discours aux Grammy Awards. On peut donc dire qu'il est plutôt proche de K.Dot et qu'il sait de quoi il parle.

joey know sure as shit

bars are coming his way



when is the question. https://t.co/rt9msFn8Vz — Glasses Malone 🏴‍☠️ (@gmalone) May 20, 2025

Mais Kendrick Lamar ferait mieux de se méfier et de bien travailler sa réponse, car Joey Badass, au niveau de l'insolence et du talent d'écriture, c'est quand même autre chose que Drake. Ça fait d'ailleurs plusieurs mois qu'il allume la West Coast dans son ensemble et que personne ne semble pouvoir le faire taire : il a même déposé une marque nommée "TDEast" pour troller Kendrick et ses pote de chez Top Dawg Entertainment.

Cette semaine encore, Joey Badass dévoilait un nouveau diss track, en samplant "Hit'em Up", le diss track classique de 2pac contre Biggie et Diddy, comme pour narguer les rappeurs de la West Coast en leur disant qu'il maîtrise mieux leurs classiques qu'eux-mêmes. Dans son tout nouveau titre, "Crash Dummy", il a même attaqué directement attaqué directement Kendrick et le chef de TDE : "et merci de me confirmer que Kendrick a peur, et oui, j'étais à la fête, et j'y ai aussi vu Top". Une réponse aux rappeurs West Coast comme Ray Vaughn et Daylyt qui tentaient de le mettre dans la sauce en lui disant qu'il était venu aux fameuses soirées de Diddy : le boss de TDE était aussi présent, bizarre non ?

Non seulement, Kendrick Lamar ne lui répond pas, mais en plus, les chiens de garde qu'il envoie pour se défendre à sa place sont pour le moment très faibles et loin du niveau de Joey, par qui ils se font détruire. A tel point que le rappeur new-yorkais avait été carrément irrespectueux dans un précédent diss track, "The Finals" :

La façon dont tu laisses la bite de Kendrick s'asseoir dans ta bouche, c'est exactement le genre de suçage dont je parlais. Vous feriez n'importe quoi pour de la gloire, vous vous levez pour des mecs qui ne vous laisseraient même pas entrer chez eux, je suis sûr que vous n'avez même pas son numéro.

Il sous-entend ainsi que les gars essaient de défendre Kendrick Lamar alors qu'il ne les respecte pas, qu'il les méprise et qu'il n'est même pas leur pote, juste pour un peu de lumière. Bref, ça commence à devenir tendu pour la West Coast, et à un moment ou à une autre, il va falloir arrêter d'envoyer les lieutenants se faire tuer, et le king va devoir descendre dans l'arène pour défendre sa couronne. Tout ça rappelle avec nostalgie le seul morceau dans lequel on retrouve les deux artistes en feat, "1 Train", avec A$AP Rocky. Un classique, et on espère que cet affrontement entre deux des meilleurs plumes du game, Joey et K.Dot, nous en donnera d'autres !