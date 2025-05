Joey Bada$$ provoque Kendrick Lamar et l'invite à battle

Joey semble vouloir "all the smoke" avec Kendrick Lamar.

Cela fait maintenant plus d'un an que "Not Like Us" est sorti, et on n'a toujours pas vu toutes les conséquences du clash entre Drake et Kendrick Lamar. Les affaires judiciaires, avec les plaintes lancées par Drake, sont toujours en cours, et le succès de K. Dot continue de grandir toujours plus. Jamais il n'a été aussi populaire dans sa carrière. Mais lui aussi va devoir affronter les conséquences de son nouveau statut de "king" actuel du rap US : désormais, les gens veulent sa place. Et Joey Bada$$ a d'ailleurs encore ravivé les tensions avec la West Coast.

On vous en avait parlé il y a quelques mois : Joey Bada$$, un des plus grands talents du rap new-yorkais de ces 15 dernières années, commençait à être assez ennuyé de voir toute l'attention médiatique monopolisée par des rappeurs de Los Angeles, et surtout par Kendrick Lamar. Du coup, il avait allumé tout le monde dans "The Ruler's Back". Rapidement, des seconds couteaux ont riposté, comme Ab-Soul, ou Ray Vaughn, mais ce n'est clairement pas ça qui intéressait Joey : le boug veut se "taper" avec Kendrick, et il vient d'ailleurs de réaffirmer son souhait de se mesurer à K.Dot.

Quand on dit "taper", on parle évidemment de musique et de clash, de hip hop. Le rappeur new-yorkais vient de dévoiler un tout nouveau titre, "The Finals", dans lequel il s'adresse directement à son adversaire :

Je te respecte, Kenny, mais je sais que t'es bien réveillé. Tu cherches de la compétition ? Alors sache que je suis juste là, je t'attends.

Pas sûr que Kendrick Lamar prenne le temps de répondre à Joey Bada$$, qui a désormais beaucoup moins de buzz que lui (l'écart entre les deux artistes était bien mon grand il y a dix ans). Cependant, niveau talent, Joey n'a que très peu de rivaux dans le game, et K.Dot en fait justement partie. On adorerait le voir répondre, et donner au public un battle épique entre les deux artistes qui sont parmi les meilleures plumes du rap US.