PLK, SDM, Booba : découvrez les rappeurs du 92 les plus streamés sur Spotify

Alors, qui est le vrai king du rap du 92 ?

Il y a des départements qui ont inscrit leur matricule en lettres d'or dans les livres d'histoire du rap français. Le 93, évidemment, avec NTM qui faisaient office de précurseurs puisqu'ils font partie des premiers artistes rap en France à avoir eu autant de succès. Le 13 aussi, avec les incroyables cartons des albums d'IAM. Mais on pense également au 92, qui est impossible à oublier : depuis le Beat 2 Boul, les Sages Poètes de la Rue, jusqu'à SDM, PLK, Kekra ou Ven1, le département a souvent été à la pointe du rap en France. Mais qui est le rappeur le plus streamé de l'histoire du département ?

Car le trône du 92 a longtemps été contesté. Les rappeurs du 92 aiment bien la compet, ils aiment aussi beaucoup l'egotrip, et quand Zoxea sortait "King de Boulogne" en 2004, ça n'a pas fait que des heureux, même si c'était plutôt vrai à l'époque. Depuis, des tas de générations et de styles se sont succédés : Lunatic, et Booba notamment, Kekra, PLK, SDM, Kerchak, Guizmo, Heuss l'Enfoiré, que des artistes avec des identités artistiques fortes. Beaucoup de compet, une énorme diversité d'artistes, et Spotify vient justement de publier la liste des rappeurs les plus streamés du 92 sur la plateforme. Sans surprise, c'est Booba qui tient la couronne.

Avec 4 milliards de streams sur ses morceaux (un sacré chiffre), le Duc trône toujours au sommet des charts de son département. Cependant, ça ne va probablement pas durer, car la concurrence arrive fort derrière. Notamment PLK, en deuxième position avec 3,7 milliards en moins de 15 ans de carrière, très grosse performance, et on imagine qu'il est loin d'avoir tout montré ! Mais ce n'est pas tout : SDM a lui aussi fait une montée fulgurante avec ses 2,2 milliards de streams, et vient compléter le podium à la troisième place, tout ça, en seulement 3 projets.

Pas loin derrière, en embuscade, c'est Heuss l'Enfoiré qui est tapi dans l'ombre avec ses deux milliards de streams. Le hitmaker de Villeneuve-la-Garenne a un peu ralenti sur les tubes ces derniers mois, mais vous pouvez compter sur lui pour faire bouger le classement. Et juste derrière, on retrouve des artistes comme Kerchak et 1Pliké140, suivis de Kekra, Guizmo et Benash.

En tout cas, le classement est l'occasion de voir toute la diversité musicale proposée par les rappeurs du 92, où on peut vraiment trouver tous les styles, du plus ancien jusqu'aux plus avant-gardistes, avec un Ven1 qui arrive très fort par exemple. On voit aussi que les streams ont énormément augmenté depuis l'année dernière !