Eazy E de retour grâce à l'Intelligence Artificielle ?

Le fils de légende de la West Coast et du gangsta rap a révélé qu'il travaillait sur ce genre de projets...

On le sait, le rap US n'a pas eu de chance avec ses légendes, puisque plusieurs de ses meilleurs rappeurs sont décédés, et très jeunes : 2Pac, Biggie, évidemment, Big L, Big Pun, mais aussi Eazy E. Un des pionniers du gangsta rap, fer de lance du rap sauce West Coast, véritable icône à Los Angeles et notamment à Compton, où il a même eu droit à une rue à son nom. On peut dire que son décès, en 1995, est une perte immense pour le game, et justement : son fils voudrait le faire ressusciter grâce à l'Intelligence Artificielle.

Car le fils du rappeur est lui aussi dans le rap game, sous le pseudonyme de Lil Eazy E. Evidemment, il n'a ni le talent ni l'impact de son padre, mais il se débrouille quand même. Le boug a donné une interview pour TMZ, dans laquelle il a révélé qu'il était actuellement en train de travailler sur des projets liés à son père et à l'Intelligence Artificielle :

En fait, j'ai des échantillons de lui en train de me parler. Ça m'a fait penser à des possibilités qui s'offrent à nous, à des choses qu'on pourrait accomplir grâce à l'Intelligence Artificielle. J'ai un projet auquel je rêve depuis longtemps, de faire quelque chose, un film, qui vous raconte en même temps sa vie et la mienne. L'IA serait le meilleur moyen de faire ça. J'ai déjà un partenaire, Ace Industries, qui m'aide dans tout ça et qui m'a déjà envoyé quelques éléments, et sérieux, ça me touche, ça me parle pour de vrai.

Lil Eazy-E a également annoncé qu'il allait faire un album de duo avec la voix de son père grâce à l'Intelligence Artificielle. Ce n'est d'ailleurs pas le seul à avoir eu cette idée puisque DJ Yella, DJ historique de NWA, a lui aussi annoncé qu'il voulait sortir des sons avec Eazy-E grâce à l'Intelligence Artificielle.

Ici, à la rédaction, on trouve ça assez bizarre de se servir de la voix des morts pour des des morceaux ou des albums grâce à l'IA. Si on comprend le fait que l'artiste manque aux fans (ou à son fils, évidemment), on se dit qu'il est impossible d'être sûr que Eazy-E aurait été d'accord avec l'utilisation de sa voix, ou avec ce qu'on voudrait lui faire dire, et ça ressemble donc un peu à un manque de respect...

Et vous, qu'en pensez-vous ?