Les Flammes 2025 : Kaaris, Nessbeal, Kery James... les plus grands moments de la soirée

On peut dire qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant la cérémonie des Flammes 2025

Il s'est passé deux évènements assez importants dans la soirée d'hier : l'ouverture du Festival de Cannes, mais surtout, bien plus important, la 3ème cérémonie des Flammes qui avait lieu à Boulogne-Billancourt, plus précisément à La Seine Musicale. Une cérémonie pendant laquelle on récompensait les acteurs des cultures populaires, notamment ceux des musiques urbaines : rappeurs, chanteurs, labels, concerts, toute la culture était récompensée. Mais au-delà des récompenses, on aussi eu droit à pas mal de moments forts, avec des concerts de Kaaris, Nessbeal, Joé Dwet Dilé, Guy2Bezbar, ... : retour sur les meilleurs moments de la soirée.

L'édition 2025 des Flammes semble avoir mis l'accent sur l'aspect musical, avec énormément d'artistes qui sont venus performer des petits medleys de leurs catalogues respectifs. Si l'année dernière, on avait aussi eu droit à des performances très marquantes, cette année on serait bien incapables d'en classer une par rapport à l'autre : il y en a eu énormément, vraiment. On pense notamment à Kaaris, qui a encore mis une ambiance de malade, avec sont "entrée" sur "Dès le départ". Mais aussi à Nessbeal, qu'on n'avait pas vu rapper devant autant de monde depuis looongtemps, et qui est rentré sur "Roi Sans Couronne" et a enchaîné avec "A chaque jour suffit sa peine".

Gros big up également aux rookies du L2B Gang, dont le buzz continue de monter en flèche semaine après semaine. Theodora a évidemment été une des reines de la soirée, aussi bien lorsqu'on lui a remis sa récompense que quand elle a performé son medley, même si on trouve ça dommage qu'elle n'ait pas chanté "Kongolese sous BBL" (même si on imagine que vu que la cérémonie allait finir sur W9, il y avait peut-être des consignes de la part de la chaîne).

« Qui prétend faire du rap sans s'opposer franchement à l'islamophobie politico-médiatique ? Sans crier haut et fort qu'il se dresse du côté des Palestiniens pillés, affamés et contraints à l'exode ? »



Kery James, respect ! ✊#lesflammes pic.twitter.com/u1TnPVULYb — Wcrt L (@L_Wcrdt) May 13, 2025

Enfin, on aura également eu droit à des moments poignants, comme plusieurs prises de paroles au sujet de la Palestine, du Congo, de l'islamophobie, notamment un fait par Kery James, grande surprise de la soirée. Mais le moment le plus poignant, c'est quand la maman de DJ Mehdi est venue récupérer la Flamme éternelle décernée à son fils à titre posthume, un moment très fort en émotions.

Si jamais vous voulez retrouver la liste complète des récompenses et le palmarès de la cérémonie, c'est par ici que ça se passe !