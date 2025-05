Booba attaque Niska et le prévient : "Dans deux trois ans, tu te prostitue"

Le DUC y va fort sur l'ami de Ninho !

Les années passent et se ressemblent pour Booba. Si sa carrière musicale reste légendaire – d’ailleurs, sur Générations, on vous a récemment posé la question : où placez-vous "Panthéon" dans sa discographie ? – le DUC de Boulogne est devenu tout aussi célèbre pour ses clashs à répétition. Et plus le temps passe, plus la liste de ses rivaux s’allonge, souvent composée d’anciens proches.

De La Fouine à Rohff, en passant par Sadek, sans oublier Ninho, Damso ou encore Kalash, Booba n’épargne personne. Aujourd’hui, c’est un autre poids lourd du rap français qui se retrouve dans sa ligne de mire : Niska.

Leur relation semblait pourtant solide. Rappelez-vous, leur collaboration sur le hit "Médicament" avait marqué les esprits et trusté les charts. Mais depuis quelque temps, le lien s’est effrité, laissant place à une série de piques et provocations. Dernier épisode en date ? Ce mercredi 14 mai, où un extrait d’interview de Niska a refait surface sur les réseaux.

Dans cet extrait sincère, Niska explique la précarité financière que peuvent vivre certains rappeurs malgré leur notoriété apparente :

"Quand ça fait un an que t’es dans le peu-ra t’as rien frère, t’as pas de quoi assurer ta vie, t’as pas de quoi assurer la vie de tes enfants. (...) On compte les millions de vues à ta place. (...) Les gens ils pensent pas qu’il a payé des impôts, qu’il a aidé sa mère."

Une confession touchante, où le rappeur de Évry évoque également la pression familiale, les jugements extérieurs et la solitude ressentie face à tout ça :

"J’ai éliminé tout le monde familial ou pas si t’es la famille tu dois pas réagir comme ça. (...) Ça me touche clairement."

Mais plutôt que de montrer de l’empathie, Booba a choisi de réagir frontalement dans sa story Instagram, avec une phrase aussi tranchante que violente :

"Il a éliminé tout le monde. Lui par exemple dans deux trois ans il se prostitue."

Une nouvelle attaque gratuite, teintée de mépris, qui confirme la ligne de conduite que s’est fixée B2O : régner en solitaire, quitte à brûler tous les ponts. S'agit-il d’un nouveau buzz calculé ou d’un vrai règlement de compte personnel ? Difficile à dire, mais une chose est sûre : le clash Booba vs Niska est désormais officiellement ouvert.