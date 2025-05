Les Flammes : SCH, Tiakola, SDM, le palmarès complet de l'édition 2025

Un des plus grands gagnants de la soirée, c'est clairement SDM.

Après plusieurs longues semaines d'attente, de votes du public, ça y est : la cérémonie des Flammes édition 2025 a fini par avoir lieu, à la Seine Musicale, la salle nouvelle génération située à Boulogne-Billancourt. Un cadre très sympa, qui a accueilli une cérémonie pendant laquelle il s'est passé énormément de choses, mais évidemment, ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est de savoir qui a gagné. Alors c'est parti pour le palmarès intégral de cette 3ème cérémonie des Flammes !

Pas de grand gagnant qui surpasse les autres pour cette année 2025 : 3 rappeurs ont été les plus titrés, à égalité, avec 3 récompenses chacun. Il s'agit de SCH, SDM et Tiakola, avec donc 3 titres chacun, ce qui a l'air entièrement mérité au vu de leur année précédente pendant laquelle ils ont quasiment tout raflé. SCH a sorti deux albums très bien accueillis, Tiakola a lui aussi sorti deux projets remplis de hits, quant à SDM, il est absolument omniprésent. Avec les plus grands youtubeurs de France, en solo avec "ALVALM" décoré (album rap de l'année), ou en feat sur l'album de Kopp avec "Dolce Camara", impossible de passer à côté du phénomène.

Au-delà des trois grands gagnants, d'autres artistes ont eux aussi brillé pendant la cérémonie, avec des récompenses accordées à Shay (Flamme de l'artiste féminine et de la révélation scénique) et à Aya Nakamura (Flamme du rayonnement international de l'année). Kaaris a lui aussi décroché un titre extrêmement prestigieux, celui du concert de l'année, pour les 10 ans d'Or Noir à l'Accor Arena (une pure folie).

On ne s'y attendait pas, mais Werenoi n'a finalement eu qu'une seule Flamme, même si elle est prestigieuse puisqu'il s'agit de l'album de l'année. La Flamme de la révélation féminine est évidemment allée directement à Theodora, c'était obligé. Celle de la révélation masculine, c'est pour La Mano 1.9 et là encore c'est plutôt mérité, lui qui est devenu un véritable phénomène. On vous met l'intégralité de la liste des récompenses juste en bas de l'article !