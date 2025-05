Kool Shen et Rim'k mettent le feu au Stade de France de DJ Snake

Ce Stade de France de DJ Snake, c'était autant celui de l'électro que du rap français.

Ce weekend avait lieu un des plus gros concerts de l'année en France, avec ce concert de DJ Snake programmé dans la mythique enceinte du Stade de France. Un show 2 en 1, en vérité, puisque le DJ avait également réservé Bercy dans la même soirée, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir une place pour le Stade (les places étaient parties en 3 minutes). Au total, ce sont donc pas moins de 100 000 personnes qui sont venues assister au show, et qui ont eu droit à quelques surprises, notamment la présence sur scène de Rim'k et de... Kool Shen !

Car comme vous le savez, le Stade de France est à Saint-Denis, en plein milieu du 93, une des capitales du rap en France. Et en tant qu'enfant de la banlieue Nord (même s'il vient du 95 et pas du 93), et également grand fan de rap, DJ Snake ne pouvait pas faire un show à Saint-Denis sans inviter la légende du rap de Saint-Denis, monsieur Kool Shen, moitié de NTM et pionnier du rap en France. C'était l'occasion de voir le rappeur de 59 ans interpréter "That's My People", qui est peut-être un des titres les plus cultes de l'histoire du rap FR.

Mais un autre ancien du rap français est également venu prêter main forte à DJ Snake lors du concert. Car vous le savez sans doute, si vous suivez un peu le personnage : en plus d'être un gars du 95, DJ Snake est aussi à moitié DZ, par sa mère. Et c'est donc naturellement que Rim'k est venu le rejoindre sur scène pour rapper "Tonton Du Bled", encore un titre culte du rap français, qui était décidemment à l'honneur ce samedi 10 mai.