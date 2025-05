Kofs appelle les stars du rap FR des années 2000 en renfort pour son album "Mon Ecole"

Un Kofs en feat avec Rohff, Kery James, la Fouine, Le Rat Luciano, Youssoupha, Sniper,... ça va être extrêmement lourd.

Alors que Jul a déjà bien remis Marseille sur la carte du rap français en 2025, avec la sortie de son album "D&P à vie" aux chiffres hallucinants, et son concert au Stade de France, un autre grand monsieur de la cité phocéenne va faire son retour avec un nouvel album. Il s'agit de Kofs, le rappeur acteur à la voix inimitable, qui a prévu de nous livrer bientôt un nouveau projet nommé "Mon école". Et, surprise : dans la liste des invités, il y a presque toutes les stars du rap FR des années 2000 !

L'album s'appellera donc "Mon école", et ça a un peu son importance : avec ce titre, et la liste des invités, on a vraiment l'impression que Kofs veut nous faire découvrir ce qui a été "son école" du rap français, à l'époque où il à commencé à se buter au son. Comme il a 35 ans, il était donc ado dans les années 2000, et c'est à cette période que la musique a le plus d'impact sur nous. Du coup, comme le rappeur l'a annoncé lui-même, on aura droit à une liste d'invités très prestigieux : Rohff, Kery James, La Fouine, Le Rat Luciano, Youssoupha, Sniper, Psy4 de la Rime, Sinik, LIM, Alkpote, Seth Gueko, Alibi Montana, Kamelancien, Brasco, El Matador, Six Coups MC, Intouchable.

🚨 KOFS annonce la sortie d'un NOUVEAU PROJET : « 𝗠𝗢𝗡 𝗘́𝗖𝗢𝗟𝗘 » !



18 INVITÉS 🤯 :

▫️ROHFF

▫️KERY JAMES

▫️LA FOUINE

▫️LE RAT LUCIANO

▫️YOUSSOUPHA

▫️SNIPER

▫️PSY 4 DE LA RIME

▫️SINIK

▫️LIM

▫️ALKPOTE

▫️SETH GUEKO

▫️KAYNA SAMET

▫️ALIBI MONTANA

▫️KAMELANCIEN

▫️BRASCO

▫️EL… pic.twitter.com/xTlaPJKSR3 — Midi/Minuit (@midiminuit__) May 7, 2025

Sans oublier l'inépuisable machine à refrain des années 2000, Kayna Samet. Bref, un album qui devrait sentir bon le kickage, et ça tombe bien pusique Kofs est clairement à l'aise dans cette discipline. On s'étonne de voir Rohff et Kery James sur le même album, après leurs récentes embrouilles sur les réseaux sociaux, mais on imagine que les deux rappeurs ne seront pas sur le même morceau. Si c'est le cas, Kofs aura réussi un véritable tour de force en réconciliant les deux ex-frères.

On est aussi ravis de retrouver quelques tauliers marseillais, comme Le Rat Luciano, qui fêtait son anniversaire il y a peu, ou encore El Matador qui a un peu disparu ces dernières années. Un vrai festival de stars, on a hâte d'entendre ce qu'il va nous proposer !