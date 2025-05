Spotify a distribué 300 millions d'euros aux artistes français en 2024

La plateforme de streaming a dévoilé son bilan de l'année dernière, qui a été plutôt bon pour les artistes français et notamment les rappeurs.

On entend parfois parler, ici et là, de la "fin d'une époque" concernant le rap et la musique en général, certains parlant même carrément de ralentissement de la hype autour du rap en général, qui vendrait moins. Ici, on pense que c'est faux, car on a eu droit à des projets qui ont rencontré de très gros succès en 2024 et 2025 : SDM, Werenoi, SCH, Booba, Vald Jul, Ninho et Niska et tant d'autres. Mais difficile d'avoir un point de vue global et précis sans des chiffres. Ça tombe bien, Spotify vient de dévoiler son bilan financier "Loud & Clear France".

On va essayer d'en revisiter les grandes lignes avec vous. Pour commencer, en France, les bénéfices générés par la musique via Spotify sont en hausse, avec +18% de redevance reversés aux artistes, ce qui nous amène à 300 millions d'euros, rien que ça. La plateforme rappelle également qu'on reste des gros consommateurs de musique, avec 12 millions d'heures écoutées chaque jour sur Spotify, et 1,4 milliard de playlists créées (oui, même nous, on est choqués).

Cette hausse de 18% des redevances versées par Spotify est assez révélatrice de l'évolution des préférences des français en matière d'utilisation des plateformes de streaming, avec Spotify qui semble clairement leader du marché, puisque selon la SNEP, l'argent généré par le streaming n'a augmenté "que" de 7 à 10% en moyenne toutes plateformes confondues.

Cette augmentation de la redevance bénéficie surtout aux artistes indépendants, puisque deux tiers de cette somme ont été reversés à des labels ou artistes indé. Une particularité française, car c'est 50% de plus que la moyenne mondiale sur Spotify. D'ailleurs, les artistes à qui plus de 100 000 euros ont été reversés en 2024 sont quatre fois plus nombreux par rapport à l'année 2017, et ceux qui ont dépassé les 500 000 euros sont trois fois plus nombreux qu'en 2019.

Les artistes français ont la cote sur Spotify en France, puisque 70% des titres du top 50 France sont des titres francophones. On peut également féliciter nos artistes féminines, puisque les écoutes d'artistes féminines ont augmenté de 15% en France par rapport à 2023, et de 90% par rapport à 2020. On peut dire merci notamment à Aya Nakamura, à Theodora et à quelques autres, qui ont remis les femmes au centre de l'industrie musicale, et qui ont participé à faire augmenter les revenus générés à l'international par des artistes français de 15 %.

Bref, une très grosse année musicale pour 2024, et on est bien partis pour faire encore mieux en 2025 !