Rick Ross prêt à stopper son beef avec Drake contre... une bouteille de Champagne

Pas sûr que Drake soit chaud alors que c'est Rozay qui a lancé le clash...

Depuis la sortie de "Like That", le sulfureux titre de Futur, Metro Boomin et Kendrick Lamar, le rap US est rythmé par les diss tracks. Toute l'actu du rap game aux States est rythmé par les retombées du clash entre Kendrick et Drake, et d'ailleurs, de nombreux artistes, sentant Drizzy vulnérable, en ont profité pour l'attaquer. Parmi eux, on trouve notamment Rick Ross, qui avait été plutôt virulent envers son ex-pote. Mais ce clash pourrait bientôt prendre fin.

En tout cas, on dirait que Rozay a envie de mettre tout ça sous le tapis. Lors d'une discussion avec Bootleg Kev, qui a été filmée et postée sur les réseaux, on peut entendre Rick Ross dire à propos du clash : "Les vrais gars restent des vrais gars. Est-ce que c'était quelque chose de vraiment profond ? Nan, pas du tout. Si tu es une chatte, t'es une chatte. Si t'es un vrai, t'es un vrai. C'est comme ça". Il explique ensuite que la porte reste ouverte pour une réconciliation, à une condition :

On ne sait jamais. Si un n*gro m'envoie une bouteille de Luc Belaire, surtout la blanche. On ne sait pas.

Luc Belaire est une marque de champagne française, dont Rick Ross est apparemment devenu actionnaire ces dernières années, et on s'attendait à quelque chose d'assez luxueux au vu des goûts habituels de Rozay. Mais la bouteille ne coûte visiblement qu'une trentaine de dollars, et cette demande ressemble donc plutôt à un appel à l'aide : comme si le rappeur avait fini par comprendre qu'il n'avait jamais fait autant de gros tubes que lorsqu'il bossait avec Drake.

On a du mal à croire que Drake va céder à la demande de Rozay, qui avait lui-même lancé les hostilités, ce serait donc à lui de s'excuser, dans la logique des choses. En tout cas, on peut dire que Kendrick Lamar aura vraiment foutu le bordel dans le game, c'est assez impressionnant toutes les conséquences que son clash avec Drake a provoqué !