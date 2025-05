Mac Tyer et Keny Arkana découpent sur la prod de BigFlo & Oli

Le Général est de retour au micro pour surfer sur la trend Bigflo & Oli, et il a fait du sale.

Quand on parle de trend dans le rap français, on a plutôt l'habitude de voir des trucs débiles avec des phrases soi-disant "cultes" qui deviennent virales sur TikTok et qui sont reprises par le rap FR. Ou l'inverse : une punchline banale d'un rappeur reprise en boucle sur TikTok comme si c'était un truc de ouf. Mais la trend Bigflo & Oli nous a clairement fait réviser notre jugement sur les trends : les deux frères toulousains continuent à faire rapper la crème du game sur l'instru de leur morceau "Mexico en janvier" et aujourd'hui, c'est Mac Tyer et Keny Arkana qui s'y collent !

Après Youssoupha, qui nous a livré une petite masterclass sur la même instru (et une réponse d'Oli très solide là aussi), ou encore Sadek, qui a étonné tout le monde en lâchant son premier couplet depuis des années, c'est donc cette fois Monsieur Mac Tyer, Général en chef du rap d'Aubervilliers, qui a décidé de poser son couplet sur cette instru qui va vraiment finir par devenir mythique. Placements innovants, manière de faire rimer très peu académique, quelques punchlines bien solides, Socrate montre qu'il est toujours aussi en forme, comme on avait pu le vérifier l'année dernière sur son album "La Vie du Triple OG".

Mais la véritable surprise vient de Marseille, de la part de Keny Arkana, dont on croyait qu'elle avait elle aussi raccroché les gants après son album "Avant l'Exode". Mais le rap est un virus dont on ne guérit pas, surtout quand il s'agit de rap dans sa forme la plus pure : une instru, et on kicke, comme dans les 90's. La rappeuse se paie même le luxe de rapper un peu en espagnol, histoire de montrer qu'elle est elle aussi toujours aussi forte, avec des changements de flows, de tonalités dans la voix, bref, elle a pris ça très sérieusement.

Un grand merci à Bigflo & Oli pour ce petit évènement qu'ils viennent de créer dans le rap, et un merci aussi aux anciens qui ont décidé de surfer sur la trend, vous faites plaisir !