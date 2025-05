Spotify t'invite à célébrer Les Flammes à Marseille

Parce qu'on le sait, Marseille est aussi une immense terre de rap français.

Après une première édition assez réussie, mais marquée par quelques polémiques, et une deuxième applaudie par presque tout le monde, avec le légendaire come-back de La Fouine, attendez-vous à du très, très lourd pour l'édition 2025 de la cérémonie Les Flammes ! Il s'agira donc de la troisième édition de la "cérémonie des cultures populaires". On se fera un plaisir de se retrouver entre nous, lors de la cérémonie qui aura lieu à Paris le 13 mai 2025. Mais pour ceux qui ne peuvent pas, ou ne veulent pas monter à Paris, Spotify vous propose de célébrer l'évènement à Marseille !

Spotify est effectivement partenaire de la cérémonie, et c'est normal : la plateforme concentre la majeure partie des auditeurs de rap et de musiques urbaines et populaires, en tout cas en France. Et comme en 2024, la plateforme a décidé de penser à ceux qui sont loin de Paname, et elle a organisé une grande soirée à Marseille, plus exactement à La Friche de la Belle de Mai, le 13 mai, à partir de 18h. Plus de 900 fans marseillais sont attendus à l'évènement, mais ce n'est pas tout.

Le programme de la soirée s'annonce chargé, puisque des showcases de rappeurs marseillais vont avoir lieu, avec des rappeurs comme TK, Missan, Metah, Clubb29 et Achim. Soso Maness sera lui aussi de la partie, et il a déjà annoncé qu'il allait ramener tous les petits de Fon-Vert en bus. La cérémonie sera également diffusée sur un grand écran, pour que les gens présents sur place puissent la vivre de la meilleure manière possible. Bref, grosse soirée au programme, on espère que vous serez nombreux !