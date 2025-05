Ninho établit un nouveau record de streams grâce à deux de ses titres

Deux morceaux cultes de Ninho ont franchi la barre mythique des 200 millions de streams.

Si on devait faire une liste des rappeurs les plus impactants de ces 10 dernières années, Ninho serait probablement dans le top 5, et pas 5ème. Car le rappeur a réussi à s'imposer de manière indiscutable, grâce à ses freestyles puissants dans un premier temps, puis grâce à ses nombreux tubes qui ont inondé le rap français depuis un certain temps maintenant. Suffisant pour faire passer NI dans une autre catégorie, celle des tauliers. D'ailleurs, il vient de battre un nouveau record grâce à deux de ses titres qui ont dépassé les 200 millions de streams.

Il devient ainsi le premier rappeur français de l'histoire à faire dépasser cette barre mythique des 200 millions de streams à deux de ses morceaux. Les deux morceaux en question, vous les connaissez probablement tous déjà par cœur : il s'agit de "La Vie qu'on mène", sur l'album "Destin", sorti en 2019, et de "Lettre à une femme" extrait du projet "MILS 3", sorti en 2020. Deux morceaux qui ne sont même pas des titres de début de carrière de Ninho, mais bien des tubes sortis au milieu de son parcours, alors qu'il était déjà bien installé dans le rap FR.

Félicitations à Ninho donc, même si tout ça est à modérer car un autre artiste apparenté au rap a, lui, déjà 4 morceaux qui ont déjà dépassé cette barre. Il s'agit évidemment de Gims, qui n'est plus vraiment officiellement un rappeur depuis quelques années, puisqu'il touche désormais un public beaucoup plus large et varié que celui du rap, mais qui vient quand même d'un groupe qui aura marqué cette musique. Bravo aux deux artistes !