Kanye West : "DONDA 2" débarque sur les plateformes, et c'est un flop

Il s'agit du pire démarrage de Kanye West depuis l'arrivée du streaming.

Kanye West est dans l'œil du cyclone qu'il a lui-même créé depuis plusieurs mois maintenant, en créant des polémiques à chaque prise de parole sur Twitter. Si ces tweets improbables ont attiré l'attention sur lui, ils ont surtout rajouté pas mal de opps sur la liste déjà bien fournie de Ye. Surtout, contrairement à ce qu'on a pu voir par le passé, cette attention ne se transforme pas en streams pour le rappeur, puisque son album "Donda 2" vient enfin de débarquer sur les plateformes, mais semble prendre le chemin d'un flop.

Il faut dire que tout a été fait pour que cet album soit un échec. Car le projet est initialement sorti en 2022, sur la plateforme Stemp Player à laquelle il fallait payer 200 dollars si vous vouliez avoir la chance d'écouter l'album. Forcément, ça coupe l'accès au disque pour pas mal de gens, mais Kanye West a dévoilé l'intégralité du projet sur les plateformes de streaming le 30 avril dernier. On a donc les chiffres de la première semaine d'exploitation, et ils ne sont pas glorieux : seulement 5 900 ventes pour "Donda 2".

Ye's 'DONDA 2' officially sells 5.9K units first week 📊



With a full tracking week, it would’ve been on pace to sell around 21K units. pic.twitter.com/vhSbqfYe7h — Kurrco (@Kurrco) May 3, 2025

Il s'agit donc du pire démarrage de l'histoire de Kanye West, en tout cas depuis que les streams sont comptés dans les chiffres de ventes. Est-ce qu'on assiste à la fin de l'ère Kanye ? C'est possible. Il se peut également que tout ça fasse partie d'un vaste plan marketing plus large, et que cet échec soit "voulu" par le rappeur, dans le but d'attirer l'attention et d'augmenter l'attente autour de "Bully", le prochain album de Yeezus prévu pour le mois de juin 2025.

Mais en attendant, on est donc sur des chiffres de ventes qui rivalisent à peine avec ceux de certains rappeurs français qui n'ont pas un dixième de sa notoriété.