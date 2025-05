Fresh laDouille bientôt de retour avec de la nouveauté ?

Le rappeur du 94 a annoncé quelque chose sur ses réseaux sociaux.

Si vous cherchiez l'artiste qui est en tête d'affiche de la nouvelle génération de rappeurs du 94, un des plus grands départements de rap français, ne cherchez pas plus loin : il s'agit de Fresh laDouille. 5 ans que l'artiste a ouvert sa chaîne Youtube et qu'il charbonne sans relâche, et ça paye, il n'y a qu'à voir le nombre de vues sous ses clips. Il faut dire que le boug a du vécu à revendre, et qu'il ne se contente pas de faire une copie de ce qui marche en ce moment pour buzzer. Il a d'ailleurs fait une grosse annonce pour cette semaine !

En effet, Fresh laDouille pourrait bien être de retour dès cette semaine avec de la nouveauté. C'est même un peu plus qu'une hypothèse, puisque le rappeur a annoncé lui-même via son compte Instagram qu'il nous donnait rendez-vous le 8 Mai 2025 pour le 9ème épisode de sa célèbre série de morceaux "La Douille", qui l'a fait connaître sur Youtube. Et quand il donne des rendez-vous, en général, Fresh est à l'heure, alors on vous conseille d'être prêts.

On ne serait d'ailleurs pas étonnés de voir l'annonce d'un album suivre de près la sortie du nouveau freestyle de Fresh laDouille puisque son dernier projet en date, "Sang limite", est sorti il y a presque un an. On vous tient au courant dès qu'on en sait plus !