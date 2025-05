Usky : Comment le protégé de Booba avait inspiré la série "Validé"

Et cela lui a valu une belle punchline dans son album.

C’est peut-être son année. Après des années à charbonner, Usky voit enfin les planètes s’aligner. À 31 ans, le rappeur du 12e arrondissement de Paris a pris son temps, affronté les doutes, frôlé l’abandon… avant de vivre ce qu’on peut appeler un tournant. Car oui, après avoir failli tout arrêter, c’est l’appel de Booba – son mentor – qui a tout changé.

Aujourd’hui signé au 92i, Usky vient de sortir son nouvel album "Noura", un projet acclamé pour sa cohérence et sa profondeur artistique. La critique comme le public sont unanimes : "Noura" est sans doute l’un des albums du moment, une réussite commerciale et artistique qui confirme tout le talent du bonhomme. Booba ne s’y est pas trompé. Il a vu en Usky ce que beaucoup avaient négligé pendant trop longtemps.

Mais derrière cette ascension, un détail étonnant est longtemps resté sous les radars : l’histoire d’Usky aurait inspiré la série française Validé. Plus précisément, le personnage d’Apash (interprété par Hatik) reprendrait plusieurs éléments du début de carrière d’Usky. Une scène en particulier fait écho à sa vie : celle où Apash lâche un freestyle légendaire à la radio, déclenchant une série d’événements qui le propulsent vers la lumière. Or, cette scène est presque une copie conforme de ce qu’a vécu Usky dans ses premières années.

Et ce n’est pas tout : Usky aurait même pu jouer dans la série à la place d’Hatik. Il avait été pressenti, approché… avant de se rétracter. Pourquoi ? Parce qu’une partie de son histoire personnelle était évoquée sans son accord. Dans une interview donnée à France Inter, le rappeur s’explique :

"Ça a été un peu particulier quand c’est sorti, ils ne l’ont pas dit, c’était mentionné nulle part, puis Fred Musa a fait un bouquin où il l’a expliqué, après ça a été relayé par des articles, des blogs."

Une révélation qui éclaire d’un nouveau jour les coulisses de la série. Si Hatik a marqué les esprits, Usky était donc là, dans l’ombre, déjà inspirant. Et aujourd’hui, il est enfin à la lumière, à sa place, avec un album fort, un public fidèle, et le respect de ses pairs.

Avec "Noura", le 92i et cette histoire qui ressurgit, Usky prouve que les parcours atypiques sont parfois les plus puissants. Et que le rap français n’a pas fini de s’inspirer de ses vraies légendes.