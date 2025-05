En tout cas, le rappeur compte bien lever le pied après son concert événement au Vélodrome.

Alonzo, c’est peut-être l’un des rappeurs qui a marqué l’histoire du rap français dans les années 2000. À cette époque, le Marseillais écrivait l’histoire aux côtés de Soprano et Vincenzo avec les PSY4 de la Rime, véritable pilier du rap marseillais. Ensemble, ils ont ouvert la voie à toute une génération.

Depuis, Alonzo a pris son envol en solo, enchaînant succès sur succès. Le 7 février dernier, il a sorti son nouvel album, Longue vie à nous, preuve qu’à 42 ans, il est toujours dans la course. Et il ne compte pas ralentir sans marquer les esprits : le 19 juillet prochain, il donnera un concert événement au Stade Vélodrome. Un rêve de gosse devenu réalité, et un symbole fort : celui d’une consécration pour un artiste qui n’a jamais lâché.

Pourtant, lors d’un passage chez Mehdi Maizi, le rappeur a laissé entendre que l’heure d’un changement de rythme avait sonné. "Je cours moins après ça, parce que c’est aussi le temps qui le veut ! J’ai atteint la quarantaine, j’ai aussi 42 ans. Je suis papa, ça fait très longtemps, ce n’est pas nouveau mais j’en ai beaucoup plus. J’ai récemment dévoilé que j’étais aussi devenu papy."

Alonzo confie qu’il a tout fait tôt, notamment en étant "l’un des plus jeunes certifiés or de l’histoire du rap français". Si l’artiste ne parle pas de retraite au sens strict, il envisage désormais de se tourner vers la production, la mode, et de continuer à participer à des festivals : "Parce que j’adore la scène."

Concernant les albums, il se montre plus mesuré : "Les longs formats, je pense que je vais lever le pied sur ça. Je n’ai pas envie de dire que c’est le dernier parce qu’on ne sait pas de quoi est fait demain. Je n’ai pas envie de dire que Longue vie à nous c’est le dernier mot mais je suis dans le mood où je vais sortir des sons quand je veux (…) en tout cas, ça se fera progressivement."

Alors, Alonzo va-t-il prendre sa retraite ? Pas vraiment. Mais une chose est sûre : une nouvelle ère s’ouvre pour lui, plus libre, plus choisie. Et s’il ne court plus après le temps, c’est parce qu’il a déjà laissé sa trace.