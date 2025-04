Jul : ses streams continuent d'exploser depuis son concert au Stade de France

A l'image de Kendrick Lamar après le Super Bowl, les streams de Jul connaissent une sacrée augmentation depuis son concert légendaire au Stade de France.

Si booker de très grosses salles comme un Bercy ou un Stade de France peut se révéler très couteux pour les artistes ou les labels, les retombées éventuelles peuvent être énormes. On l'a notamment vu lors du concert de Kendrick Lamar pendant le Super Bowl : une prestation non rémunérée, mais qui a fait exploser ses streams. Le weekend dernier, c'est Jul qui faisait trembler les murs du Stade de France devant un nombre de spectateurs record. Et pour lui aussi, le concert a été bénéfique au niveau de ses streams, qui ont grimpé en flèche.

Jul n'a pourtant pas besoin de ce genre de d'évènement pour avoir d'excellents chiffres, lui qui vient d'ailleurs de réaliser le meilleur démarrage de l'histoire du rap français avec son nouvel album "D&P à vie" sorti le 25 avril. Mais on a quand même observé une sacrée augmentation de ses chiffres après son concert au Stade de France. Une augmentation surtout visible sur les morceaux joués par le marseillais ce soir-là, avec +75% de streams pour "Avant la douane", par exemple. Mais aussi 113% d'augmentation pour "Wesh Alors", +114% pour "Marseille Paris" avec Mister You, même si les augmentations les plus notables sont pour "Je Suis pas fou" (+698%) et "Juste un bizou" avec Naza (+451%). Les chiffres ont été fournis par Billboard France.

On imagine que les fans du J en ont profité pour aller écouter, ou réécouter en masse les morceaux de sa discographie, et on espère que ça donnera envie à d'autres artistes d'aller remplir de grosses salles. Même si, soyons clairs : blinder le Stade de France comme Jul l'a fait, ce n'est pas à la portée de n'importe quel rappeur.