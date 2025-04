Jul fait le meilleur démarrage de l'histoire du rap français, même Booba est choqué

Les chiffres de "D&P à vie" sont tout simplement hallucinants, même pour Jul qui est un habitué des grosses ventes.

Cela fait désormais plusieurs fois qu'on le dit, mais ça paraît difficile de rattraper Jul sur le terrain des chiffres. Car le marseillais a pris une avance considérable depuis ses débuts, lorsqu'il écoulait déjà des centaines de milliers d'exemplaires pour "My World", alors que sa carrière n'en était encore qu'au commencement. Mais on ne pensait pas que le J pouvait battre lui-même ses propres records. C'est pourtant ce qui vient d'arriver avec son nouvel album "D&P à vie", qui vient de réaliser le meilleur démarrage de l'histoire du rap FR. Même Booba l'a félicité !

La dernière fois qu'on avait entendu parler d'un démarrage aussi costaud, c'était pour l'album "Civilisation" d'Orelsan, à la fin de l'année 2021. Un projet qui s'était écoulé à 94 000 exemplaires en seulement 3 jours. Mais Jul vient littéralement de faire exploser ce record, avec exactement 103 481 ventes sur les 3 premiers jours d'exploitation, soit un disque de paltine qui est donc déjà official pour le J, en 3 jours. Du jamais vu dans le rap français, d'autant que 92% des ventes enregistrées ont été faites en physique.

D'ailleurs, le score est tellement hallucinant que même Booba s'est permis de le féliciter, avec un tweet dans lequel on peut lire : "C'est fou c'est vraiment notre Johnny bravo à lui big up big respect la team Jul c'est vraiment pas des LOLZER!". Evidemment, venant du Duc, difficile de savoir si c'est sérieux ou si c'est ironique, lui qui a été plutôt virulent concernant le rap marseillais par le passé, et qui est en croisade récemment contre les chiffres de ventes gonflés par des stratégies marketing.

Car pour dépasser les 100 000 ventes en 3 jours, Jul a usé d'un procédé plutôt malin : il a inclus son album en option dans les packs de vente de places pour son deuxième concert au Vélodrome, prévu pour le 24 mai prochain. Cependant, même en enlevant les 65 000 places contenues par le Vélodrome (en partant sur l'hypothèse que chaque fan a acheté l'album en même temps que sa place, ce qui ne doit pas être le cas), on resterait sur 3 jours d'exploitation avec 30 000 exemplaires écoulés en physique environ, ce qui est déjà monstrueux.

Bref, bravo à Jul, on se demande bien qui va pouvoir aller chercher ce record désormais. A part un retour miracle de PNL, on voit mal qui pourrait faire mieux ! Même si ça déplait aux boomers à la Laurent Gerra...