Franglish clash le public "Tik Tok" : "Ce public ne connaît pas l'artiste"

Le gros coup de gueule où l'artiste se sent concerné par ce fléau...

Franglish a démarré l'année 2025 sous les meilleurs auspices. Après une tournée qui cartonne, il a enchaîné avec la sortie, en avril, de son nouvel album "Aura", déjà couronné de succès. Et il ne compte pas s’arrêter là. Mais malgré cette dynamique positive, l’artiste n’échappe pas aux clashs et prises de position.

Déjà auteur d’un coup de gueule remarqué lors d’un showcase après avoir reçu un projectile, Franglish s’est cette fois exprimé sur un phénomène grandissant dans le rap français : le public "TikTok". Un public qui, selon lui, ne connaît pas réellement les artistes mais se contente de vibrer sur deux ou trois morceaux à la mode.

Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, le chanteur n’a pas mâché ses mots :

"Ce public qui ne connaît pas vraiment l’artiste voire même qui ne le connaît pas, qui a kiffé deux trois tracks et qui décide de payer sa place pour venir en concert mais qui ne connaît rien. Mais qui est là, qui est statique tout le long du concert jusqu’à ce qu’il y ait une partie d’une trend et qui chante la partie et qui revient au moment où ça ne bouge plus. C’est une dinguerie (…) Quand il y a le vrai public qui s’ambiance sur les sons, le public TikTok regarde mal le vrai public, il est aigri en mode tu chantes trop, tu cries trop, t’es gênante."

Un constat amer pour Franglish, d'autant plus qu'il s'apprête à entamer une tournée aux États-Unis, un marché encore plus impacté par les formats courts. Il lance alors un avertissement à ses collègues rappeurs :

"Là-bas, ils écoutent mal la musique parce que c’est quinze secondes et vas-y frère c’est pas bon. Tu le vois. Heureusement pour moi, la majorité de mon public c’est quelqu’un qui était là depuis longtemps (…) Ne faites pas votre musique en vous basant sur TikTok, vous allez vous tuer les frères."

Un message clair et sans détour : pour Franglish, il est essentiel de rester fidèle à son art et de ne pas se perdre dans l’éphémère. À l’heure où les carrières peuvent exploser (et disparaître) en un claquement de doigt sur TikTok, l’artiste défend une vision plus durable et respectueuse de la musique.