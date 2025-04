JUL, ASHE 22, Diddi Trix, USKY... du lourd pour les sorties RAP FR de cette semaine !

Le mois d'avril a été riche en projets !

C’est donc le dernier week-end d’avril ! Et tout ce qu’on peut dire, c’est qu’en termes de sorties rap, on finit ce mois en toute beauté. Le mois d’avril a été bercé par des projets qui ont tenu toutes leurs promesses, avec Oboy, Werenoi, Franglish ou encore La Fouine. Et ce vendredi 25 avril, de gros noms du rap français ont décidé de balancer du neuf… et franchement, on n’est pas déçus.

Les projets à ne pas rater

Pour commencer, direction Marseille avec le tout premier album 2025 de JUL : "D&P à vie". Une fois de plus, le pionnier du rap marseillais prouve qu’il n’a rien perdu de sa vibe. Un projet cohérent, bien produit et rempli de bangers comme il sait si bien le faire.

On prend ensuite la route de Lyon pour retrouver Ashe 22. Le membre du collectif Lyonzon nous balance le second volet de "Movie Tape 2", cinq ans après la première édition. C’est sombre, ciselé, avec cette ambiance cinématographique qu’on adore chez lui.

Retour à Bondy avec le comeback de Diddi Trix. Le rappeur revient avec "Dope Music Vol.2", un projet qui mérite clairement le succès qu’il avait à ses débuts. Du kick, des instrus percutantes et une énergie brute qui fait plaisir à entendre.

Enfin, dans les Hauts-de-Seine, Usky, le nouveau protégé de Booba, dévoile "Noura", un album riche, introspectif, avec une palette artistique folle. Le membre du 92i confirme qu’il est plus qu’un espoir, mais un véritable talent à suivre de très près.

Et ce n’est pas tout !

Parmi les autres projets du jour, on retrouve également :

JolaGreen23 avec la réédition "Gotyédition" ,

Momsii avec "LGT : OMEGA" ,

S.TEBAN avec "Mode Sport 2" ,

So La Zone avec "Pile ou Face" ,

Nono La Grinta avec "Restart".

Des projets variés, pour tous les styles, à ajouter direct à ta playlist.

Côté singles, le feu aussi

En matière de singles, il y a aussi du très lourd. À commencer par Theodora, qui s’unit à Guy2Bezbar pour un morceau qui a tout du hit de l’été.

Kekra, lui, continue de teaser son nouvel album avec deux nouveaux titres : "Level Up" et "Bad Days". Fidèle à lui-même, le rappeur masqué fait grimper la hype avec des sons ultra efficaces.

Enfin, le demi-finaliste de Nouvelle École, AMK, sort un feat explosif avec SDM : "R.10". Un morceau kické sévère, qui prouve encore que SDM est au sommet de sa forme, tandis qu’AMK continue de capitaliser sur le succès de "15 VOL.2".

Les autres singles à ne pas zapper :

Bekar – "Quand il neigeait encore",

Moji x Sboy – "Move la dope",

Infinit' – "Commission",

SLKRACK – "Pas pareil".

En résumé : un week-end chargé, des projets puissants, des singles à foison… bref, le rap français se porte très bien, et nous, on va se régaler !

Bonne écoute !