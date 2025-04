Jul propose un livestream à ses fans pour regarder son concert au Stade de France... mais va falloir payer !

Le J trouve toujours une solution pour ses fans

Le J est de retour, et comme à son habitude, il n’a pas fait les choses à moitié. Avec la sortie de son tout premier album de 2025, "D&P à vie", Jul annonce un come-back en grande pompe, pile à la veille d’un concert événement au Stade de France. Un timing parfaitement calculé pour frapper fort et rappeler à tout le monde que le boss du rap marseillais maîtrise encore parfaitement son karaté musical.

Deux singles avaient déjà été lâchés pour teaser le projet, et ils avaient mis tout le monde d’accord. Mais après une écoute complète de l’album, le constat est sans appel : Jul est toujours au sommet. Que ce soit dans les prods, les flows ou les refrains entêtants, le J régale encore une fois.

Et ce n’est pas tout. En parallèle de cette sortie, Jul a ouvert un store éphémère en plein cœur de Paris, histoire de marquer un peu plus les esprits et de rapprocher sa communauté. Mais ce que tout le monde attend, c’est son concert au Stade de France, une date historique qui fait déjà vibrer tout le rap game.

La preuve ? Les 80 000 billets se sont arrachés en quelques minutes, alors que 700 000 personnes étaient connectées pour tenter leur chance. Un engouement de fou, mais aussi une grosse frustration pour celles et ceux qui n’ont pas pu choper leur place. Face à cette déferlante, Jul a décidé de proposer une solution : un livestream payant pour vivre le concert en direct, de chez soi.

Le tarif ? 10 euros. Un prix plutôt raisonnable, mais qui a divisé ses abonnés. Pour certains, cette initiative permettrait de limiter les bugs et de garantir une meilleure qualité de diffusion. Pour d’autres, faire payer un livestream alors qu’on ne vit pas le concert en vrai, c’est un peu dur à avaler. Chacun son avis.

Mais une chose est sûre : cette idée pourrait bien être reproduite pour ses deux dates sold-out au Vélodrome de Marseille. Alors, est-ce le début d’un nouveau modèle pour les concerts de rap ?

Vous en pensez quoi ?