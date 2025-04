Snoop Dogg : il roule un blunt en 15 secondes pour... Ed Sheeran

Oncle Snoop met à profit ses 40 ans d'expérience en roulage de blunts au service de la star de la pop.

On a l'habitude de vous répéter que la drogue c'est mal, et c'est une réalité : ça vous tape le cerveau, vous créé des trous de mémoires, ça vous ralentit, et si vous avez commencé trop jeune, ça peut même vous rendre teubé à vie. Mais il y a des gens pour qui la drogue réussit mieux qu'à d'autres, et c'est notamment le cas de Snoop Dogg : le rappeur de Long Beach fume depuis un bout de temps, c'est son mode de vie, et on peut dire qu'il est un expert dans le domaine. D'ailleurs, il vient de le montrer à Ed Sheeran.

Que font Snoop Dogg et Ed Sheeran ensemble ? On n'en a aucune idée, mais ça fait plaisir de voir deux stars avec des univers complètement opposés traîner ensemble. De plus, Ed Sheeran n'a jamais caché qu'il aimait bien le rap, lui qu'on a déjà vu en compagnie d'autres artistes comme Kodak Black et bien d'autres. Cette fois, il était donc avec Oncle Snoop, et ce dernier a épaté le chanteur en lui roulant un blunt en... 15 secondes montre en main. Une maîtrise qui a l'air de fasciner Ed Sheeran.

Snoop Dogg rolled a blunt in just 15 seconds to smoke with Ed Sheeran 💨🤣 pic.twitter.com/mbIdcowuqC — Daily Loud (@DailyLoud) April 24, 2025

Le chanteur est littéralement choqué, mais la vidéo ne le montre pas en train de bédave avec le roi de la weed dans le rap US. Dommage ! En légende de la vidéo, on peut lire : "Me and my Azizizzle", en référence au nouveau tube du chanteur britannique, "Azizam", sorti il y a quelques semaines. On profite de l'article pour continuer à vous avertir : la drogue c'est mal, et si vous tirez quelques lattes de trop, vous pouvez vite finir par croire que la terre est plate comme Wiz Khalifa...

He don’t have a single song where he needs to be doing thispic.twitter.com/SeCQky8y8M — SUAREZ (@suayrez) April 24, 2025