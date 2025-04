Oli bientôt en solo sans son frère ?

Beaucoup de fans attendent ça avec impatience !

Bigflo & Oli font toujours parler d’eux. Dans le game depuis une décennie, les deux frères originaires de Toulouse continuent d’impressionner par leur capacité à se renouveler sans jamais trahir leur identité. Ceux qui ont récemment fait une rencontre exceptionnelle avec Drake ne cessent de faire le buzz, notamment sur TikTok où leurs freestyles enflamment la plateforme.

Dernièrement, un freestyle des deux frères a particulièrement attiré l’attention, au point que des poids lourds du rap comme Youssoupha ou Benab se sont prêtés au jeu en tentant de faire mieux. Mais c’est Oli qui a remis une pièce dans la machine en balançant un nouveau couplet aussi technique qu’émotionnel, laissant les internautes sans voix. Résultat : les fans militent de plus en plus pour un projet solo du cadet, reconnu pour sa plume affûtée et son hyperactivité artistique.

Dans une interview pour DOSE Rap, Oli n’a pas fermé la porte à cette éventualité, bien au contraire :

"C’est des sujets qui reviennent parfois, même entre nous. Parce que Flo est un énorme passionné et moi pareil. Mais moi j’ai limite le virus où je ne m’arrête jamais. Je n’aime pas prendre des vacances, je vais au studio et tout. Là je fais des sons en solo, je teste des trucs. Flo pareil de son côté. On réunit les couplets ensemble et c’est notre façon de travailler. On ne s’exclut pas de faire une parenthèse (…) on ne s’interdit rien. Peut-être un EP ou une parenthèse un jour."

Même si rien n’est encore acté, cette envie d’explorer en solo laisse présager une nouvelle facette d’Oli, sans pour autant mettre en péril l’alchimie du duo. Une parenthèse musicale qui pourrait bien devenir un événement majeur dans le rap francophone.