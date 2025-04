Werenoi, Vald, Doechii, Shay, Niska, Kalash : embouteillage de certifications chez le SNEP

Que ce soit pour le rap FR, ou le rap US, on a eu pas mal de certifications cette semaine encore.

On ne sait pas ce qui se passe en ce moment, mais on a l'impression que chaque nouvelle semaine, les certifications se font de plus en plus nombreuses. Un peu comme si plus on avançait dans les beaux jours, plus les gens se mettaient à écouter de la musique. Car on aura rarement vu une semaine avec autant de certifications, que ce soit pour des singles ou des albums. Du rap français, avec Vald, Werenoi, Shay, Niska et bien d'autres, et même du rap US avec Doechii, Mac Miller ou encore Kendrick Lamar. C'est parti pour la liste.

On va commencer par évacuer les deux certifications dont vous avez certainement entendu parler : le disque d'or pour "Diamant Noir" de Werenoi, remporté en moins d'une semaine. Et le disque d'or de Vald avec "Pandémonium" en quelques semaines. Deux autres albums de rap ont été certifiés d'un disque d'or cette semaine, mais cette fois, c'est du rap US : "GNX" de Kendrick Lamar, sorti fin 2024, a droit à sa galette dorée, tout comme l'album posthume "Circles" du regretté Mac Miller (RIP).

On a fait le tour des albums disques d'or, on passe maintenant au platine, avec une certification accordée à "Tout pour le Gang" de la MMZ, le groupe de Corbeil, pour leur album de 2016. On a aussi un double disque de platine pour "100%" d'Alonzo, sorti en 2017, la preuve que le projet continue d'être streamé aujourd'hui encore.

On passe maintenant aux singles, avec un seul single de diamant cette semaine, pour "Sans Cœur", le morceau de Shay et Niska sorti il y a un peu plus d'un an. Une très belle performance pour le morceau, qui avait déjà été rapidement certifié single d'or au moment de sa sortie. On a également 3 singles de platine, pour "Periph" de PLK, pour "Tierquar" de RK (on aurait d'ailleurs cru qu'il l'était déjà), et enfin un autre pour "Akrapo 7", de Uzi.

Au niveau des singles d'or, par contre, c'est l'avalanche, que ce soit en rap FR ou en rap US. Doja Cat a décroché le sien pour "Candy", 7 ans après la sortie du morceau. Dehmo et Tayc aussi ont décroché le single d'or pour "Tout est cassé" (2020), tout comme Franglish avec "Baby Mama" (2021), ou encore Lacrim avec "On l'a pas choisi" (2021). "Tennessee" de Kalash et Ninho, sorti en 2022, est désormais aussi certifié or, pareil pour "H", de H La Drogue, le rappeur de Clamart, ou encore "C63" de Werenoi (sorti en 2024). Et on termine par le single rap US du moment, "Anxiety" de Doechii, qui a lui aussi droit à son single d'or.

Encore une belle semaine pour la rap musique !