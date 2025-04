Rick Ross à Paris, il se met bien au resto d'Ibra TV

Rozay est venu visiter le restaurant du célèbre Youtubeur.

On le sait, les américains adorent la France, même si ça devient moins clair depuis la nouvelle élection de Donald Trump et de son gouvernement qui n'aiment pas grand monde. Enfin, quand on dit qu'ils aiment la France, ils aiment surtout deux endroits : Paris, et la Côte d'Azur. Mais ça nous permet d'avoir droit à des visites inattendues de la part de grosses stars du rap game US, et cette semaine, c'est Rick Ross qui est venu faire une petite visite dans le restaurant d'Ibra TV.

On peut dire qu'Ibra TV est devenue une véritable star, lui qui est maintenant sur Youtube depuis plus de dix ans, et qui a contribué, à sa manière, à populariser une forme de MMA amateur en France, au moment où la discipline était pourtant très mal vue, voire interdite. Depuis, le youtubeur a diversifié ses activités, en ouvrant notamment des restaurants, comme le Black and White Burger à La Défense. Un établissement pas si cher, mais au design assez soigné, avec un marketing intelligent, qui a su séduire Rick Ross, même si on imagine que le rappeur US n'est pas venu gratuitement.

On le sait (et on le voit), Rozay est amateur de bonne bouffe, et il a l'air assez conquis dans la vidéo pendant laquelle on le voit au restaurant d'Ibra, lorsqu'on lui présente un peu toute la gamme de burgers, il a un véritable sourire aux lèvres. On est assez étonnés de voir la popularité d'Ibra et aussi ses connexions avec de grandes stars, lui qui avait aussi réussi à décrocher une collab avec le champion UFC Khabib Nurmagomedov il y a quelques temps. Ce serait incroyable de voir encore d'autres stars du rap US ou d'ailleurs venir valider le Black and White Burger, en tout cas, gros coup marketing et bravo à lui !