Booba s'attaque au SNEP qu'il accuse de truquer les chiffres de ventes

On dirait bien que Booba est énervé de certains chiffres de ventes affichés par la concurrence.

Ça va faire presque 15 ans que le rap français vit dans la suspicion constante au sujet des chiffres de ventes et de streams de certains artistes, et même des places de concerts désormais. Pendant un temps, les rappeurs étaient accusés d'acheter des streams, via des fermes à streams qui font tourner des smartphones en boucle sur vos sons pendant toute la journée. Mais désormais, ce sont les ventes physiques qui se retrouvent dans l'œil du cyclone : devant les scores assez étonnants affichés par certains rappeurs, des questions se posent, et comme souvent, c'est Booba qui a mis les pieds dans le plat en s'attaquant au SNEP.

Ça y est tu commences à y voir clair 😂 Y vendent tous 1 coffret y a 4 fois le même cd dedans avec des pochettes différentes , 1 pins, 1 sandwich, 1 t-shirt, 1 place de concert, 1 clé usb et chaque élément est compté comme 1 cd vendu. Du coup y font des 50 voir 83% de ventes… — Booba (@booba) April 24, 2025

Le SNEP, c'est le syndicat chargé de décerner les certifications en France, et qui s'occupe donc un peu aussi du comptage des ventes. Une organisation que Booba connait bien et qu'il a choisi d'attaquer, devant les scores de ventes assez hallucinants affichés par la concurrence. Il parle notamment du fait que certains rappeurs profitent du système de comptage en vendant des coffrets qui contiennent différentes copies de leur album sous plusieurs formes, parlant notamment de "pins, sandwichs, places de concerts et clés USB", et que chaque élément serait compté comme un album vendu. On comprend mieux comment certains arrivent à vendre des milliers d'exemplaires physiques à l'heure où le streaming est roi.

.@snep On va pas faire comme si j'avais pas reçu un prix Sacem et comme si je savai pas comment ça fonctionne hein 😂 Merci encore pour ce prix 👍🏾 pic.twitter.com/UtYqKsP51u — Booba (@booba) April 24, 2025

Booba s'est même permis d'interpeller le SNEP en leur rappelant qu'il connait bien leur méthode, lui qui a été décoré du Grand Prix Sacem des Musiques Urbaines en 2023. On n'a pas eu de réponse du syndicat pour le moment, mais on imagine que l'organisation ne devrait pas tarder à mettre les choses au clair avec plus de transparence dans leur système de comptage, voire, peut-être même, changer les règles. Les accusations de B20 semblent légitimes, mais on se demande quand même si derrière tout ça, il n'y a pas un peu de seum de la part du Duc de voir la concurrence s'envoler loin devant lui en termes de chiffres, lui qui est absent de la liste des dix rappeurs français les plus écoutés de 2024 alors qu'il a pourtant sorti un album l'année dernière. En tout cas, les prochaines semaines s'annoncent intéressantes.