Vald disque d'or avec "Pandémonium"

Le retour se passe plutôt bien pour Vald, avec son nouvel album qui vient d'être certifié.

Certains commençaient à dire que les ventes étaient moins grandes dans le rap depuis quelques mois, aux Etats-Unis comme en France. Pour les States, on ne sait pas, en revanche pour ce qui est de la France, ça se passe plutôt bien. On pense notamment à Werenoi, qui a décroché le disque d'or en moins d'une semaine avec "Diamant Noir". Mais aussi à l'autre grosse sortie rap FR de ce début d'année 2025 : "Pandémonium", de Vald, qui avait fait une excellent démarrage (le deuxième meilleur de l'année, finalement), et qui vient d'être certifié disque d'or.

"Pandémonium" a en effet atteint les 50 000 ventes il y a environ 2 jours, date à laquelle le V a envoyé un message de remerciement à ses fans via Instagram. Etant donné que l'album est sorti le 28 mars, il lui a donc fallu environ 3 semaines pour être certifié, ce qui est un peu étrange, vu que le disque avait déjà réalisé presque 39 000 ventes lors de la première semaine d'exploitation.

Cela s'explique aussi par le fait que Vald a un peu moins forcé sur les interviews, avec une promo un peu plus discrète de manière générale, mais aussi que la plupart des ventes ont été réalisées en version "physique", soit en achetant un CD, soit via des packs contenant le CD et du merch, ou des places de concerts. On peut s'attendre à voir les chiffres grimper encore au fur et à mesure qu'on avancera dans la saison des festivals, où le V devrait être très présent, ce qui va forcément faire augmenter ses streams.

Et une rumeur circule à propos d'une nouvelle version de l'album un peu plus "électro", remixée avec Vladimir Cauchemar, qui pourrait bientôt sortir.