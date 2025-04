Werenoi est disque d'Or dès la première semaine, La Fouine sur le podium, découvrez les chiffres rap de la semaine

Bien évidemment c'est le meilleur démarrage de l'année !

La semaine dernière, on a clairement été gâtés niveau sorties rap ! Et cette semaine, les chiffres tombent, et ils confirment ce qu’on pressentait : Werenoi, La Fouine et Franglish dominent l’actu.

Werenoi en masterclass : Disque d’Or direct

Le raz-de-marée s’appelle Werenoi. Son nouvel album "Diamant Noir" réalise un exploit rare : plus de 53 000 ventes en une semaine. Oui, t’as bien lu. Celui qui a enchaîné le Stade de France et Paris La Défense Arena en une soirée, explose littéralement les compteurs et devient Disque d’Or dès la première semaine. Une performance qu’on n’avait plus vue depuis un bail dans le rap français.

Le projet porté par des feats solides comme "Triple V" avec Damso et Ninho est déjà pressenti comme l’un des cartons de l’année. Et le plus impressionnant ? Le mec classe aussi "Pyramide 2" à la 9e place du classement. Une double présence dans le top, en mode rouleau compresseur.

La Fouine, le retour confirmé

Après un come-back progressif, La Fouine signe son grand retour avec "État des lieux". Un album introspectif et moderne, soutenu par un gros feat avec – encore lui – Ninho sur le titre éponyme. Résultat : près de 12 000 ventes en première semaine, soit autant que "Capital du Crime Radio" à l’époque. Le rappeur de Trappes est bel et bien de retour, et pas pour faire de la figuration.

Franglish ferme le top 3

En troisième position, on retrouve Franglish avec son projet "Aura". Avec près de 11 500 ventes, le chanteur rappeur prouve qu’il garde un public fidèle. Ce chiffre n’a pas manqué de faire réagir Booba, toujours prompt à dégainer une petite pique sur X : "Son équipe a acheté des CD".

Le reste du top : Gims, Keblack et Vald

Derrière le trio de tête, Gims continue de performer avec "Le Nord se souvient : l’Odyssée", classé 4e. De son côté, Keblack maintient la pression avec son projet "Focus". Quant à Vald, il chute à la 7e place avec "Pandemonium", mais son passage au statut de Disque d’Or ne fait aucun doute.

Une chose est sûre : cette semaine, le rap game a tourné autour d’un nom en particulier. Werenoi n’a pas juste sorti un album, il a mis tout le monde d’accord. 2025 est peut-être encore jeune, mais on tient déjà l’un de ses plus gros démarrages.