Werenoi va rapper au Stade de France et à la Défense Arena dans la même soirée !

Ce soir, Werenoi va littéralement faire le tour de la zone, pour participer au Stade de France de Burna Boy, et à La Défense Arena de Gazo.

Depuis deux ans, Werenoi est sur un run quasiment jamais vu dans l'histoire du rap français. Tous les derniers projets du rappeur de Montreuil sont disque de platine, et avec les deux volumes de "Pyramide", il s'est hissé tout en haut du classement des ventes chez les artistes de rap français. Et il va sans doute faire encore mieux avec son album "Diamant Noir", sorti la semaine dernière et qui devrait cartonner. Inarrêtable, l'artiste s'apprête à vivre une soirée de folie ce soir, lui qui va monter, le même jour, sur la scène de Paris la Défense Arena, et celle du Stade de France !

Mais comment est-ce possible ? Rassurez-vous, Werenoi n'est pas encore devenu Michael Jackson, et il n'a pas rempli un Stade de France et La Défense Arena le même soir. Cela pourrait venir dans les prochaines années, car qui sait où il va s'arrêter, mais en attendant, c'est en temps qu'invité que le rappeur va monter sur les deux scènes dans la même soirée. On imagine qu'l commencera d'abord par accompagner Burna Boy, qui se produit ce soir au Stade de France.

Puis, après, il devrait monter sur scène pour rapper avec Gazo, qui a programmé son concert à la Défense Arena, avec, en première partie, un combat de boxe de Bakary Samaké, qui va défendre sa ceinture de champion dans la catégorie des moins de 70kg. Bref, une soirée de zinzin pour Werenoi, qui risque de s'en souvenir, et qui symbolise bien l'incroyable réussite qui l'accompagne depuis 2022.