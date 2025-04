Le "Mont Rushmore des rappeurs blancs" avec Eminem et Mac Miller met Twitter en sang

Ces fans de rap US et leur manie de vouloir classer les gens par couleur, ça donne de drôles de situations !

On le sait, depuis la création du mouvement, le hip hop et le rap sont des héritiers de la "black culture" des afro-américains, même si on doit nuancer cette affirmation en parlant de l'importance de la minorité latino dans l'éclosion du rap à New-York. Longtemps, le rap game n'aura compté quasiment que des artistes noirs, et les rappeurs blancs sont arrivés bien plus tard, dans les années 80/90. Un débat a éclaté sur Twitter à propos du "Mont Rushmore des rappeurs blancs", et certains rappeurs se sont montrés un peu agressifs dans les commentaires !

On en parle évidemment avec humour, même si cette manière de classer les gens par couleur est évidemment très américaine et peut mettre un peu mal à l'aise ici, en France, où on a un peu moins l'habitude et où les communautés vivent un peu plus mélangées qu'aux States. Le Mont Rushmore, c'est une montagne américaine dans laquelle ont été sculptés les visages des présidents américains les plus importants. Le Mont Rushmore des rappeurs blancs est donc censé représenter les rappeurs blancs les plus importants du rap US.

someone with a Facebook tell me how insane the comment section is 😂😂 pic.twitter.com/XQtjoedGkN — RUSS (@russdiemon) April 11, 2025

Evidemment, Eminem apparaît en première position, un fait que personne ne peut contester puisqu'il est littéralement un des rappeurs ayant connu le plus de succès de l'histoire de cette musique. En deuxième position, on retrouve Mac Miller, là encore, une évidence, tant le rappeur parti trop tôt aura marqué les esprits avec son amour pour le hip-hop et son talent d'écriture. Juste derrière, on retrouve Paul Wall, figure emblématique du rap de Houston et de la période "dirty south". Là encore, difficile de contester.

Mais c'est pour la quatrième position que cette historie de Mont Rushmore fait débat : sur l'image postée via Twitter, on voit Russ. Un artiste extrêmement talentueux, qui sévit dans le game depuis une quinzaine d'années, une figure de l'underground, loin des circuits mainstream, même s'il a réussi à faire quelques grosses ventes. L'artiste s'est d'ailleurs auto-félicité avec humour, en envoyant : "svp, que quelqu'un avec un compte Facebook me dise à quel point les commentaires sont fous".

me not on the white rapper mt rushmore is blasphemy https://t.co/Pe5GLcJnTi — mgk (@machinegunkelly) April 14, 2025

En revanche, il y en a un qui a beaucoup moins bien pris tout ça : Machine Gun Kelly, qui affirme que "moi qui ne suis pas sur le Mont Rushmore des rappeurs blancs, c'est un blasphème", accompagné d'un freestyle assez costaud de son début de carrière. Il vaut avouer qu'à l'époque de "Wild Boy", le rappeur était bouillant, mais que ce clash avec Eminem a fait beaucoup de mal à sa carrière (alors qu'il s'en était très bien sorti, mais Internet est injuste).

Dans les commentaires, on peut voir certains dire qu'en effet, MGK n'a pas la reconnaissance qu'il mérite, quand d'autres se demandent où est Vanilla Ice, autre rappeur blanc à succès, qui a une street cred proche de zéro. D'autres disent que ce "Mont Rushmore" des rappeurs blancs devrait juste être occupé par Eminem. En tout cas, voilà le genre de débat rigolo et complètement absurde que peut nous offrir Twitter en 2025, et ça nous fait bien rire !