ISK : grosse annonce pour le rappeur, "Hannibal" est de retour

Le rappeur du 77 a dévoilé la date de sortie du nouveau volume de sa série d'albums "Hannibal".

Le 77 continue de faire figure de "petit frère" dans la hiérarchie rap des départements de banlieue parisienne. Pourtant, ça n'a réellement aucun sens, car le nombre de rappeurs à succès qui viennent du 77 ne cesse de croître, depuis les 2Bal jusqu'à Djadja & Dinaz, RK, Timal, Uzi, ou même encore Ninho, et évidemment, ISK. Un des rappeurs qui porte haut les couleurs de son département, avec son rap enragé, rempli de hargne, qu'il continue à perfectionner de morceau en morceau. Pour les fans du rappeur, on a une bonne nouvelle : le prochain album "Hannibal", c'est pour bientôt !

"Hannibal", c'est le nom de la série d'albums commencée par le rappeur au début de l'année 2024. Alors que 2 volumes sont déjà sortis, ISK passe encore une vitesse, en annonçant l'arrivée de son prochain opus, qui devrait voir le jour le 23 mai 2025. Ce nouveau volume de "Hannibal" contiendra les parties 1 et 2, ainsi que la partie 3, inédite, toujours avec des invités surprenant, comme sur les deux premiers volumes. On pense évidemment à Soprano, qui est décidément invité partout où ça kicke ces derniers mois, on sent que Sopra a envie d'en découdre et ça va être intéressant.

JRK19 et Saïf seront également présents sur cette troisième partie, qu'on a vraiment hâte de découvrir. Cette troisième partie devrait donc clôturer sa série d'albums "Hannibal", qui devrait donc rester une trilogie. On se donne donc rendez-vous le 23 mai pour découvrir tout ça et en attendant, le projet est dispo en précommande !