TH mis à l'honneur pour le Grünt 70

TH continue de s'afficher comme une des sensations rap du moment, juste avant la sortie de son projet "Algorithme".

Vous le savez, à la radio, on est souvent à la recherche de celui qui sera la prochaine grosse star du rap français, pour lui envoyer un max de force et faire progresser le mouvement. En ce qui concerne TH, on ne sait pas si ce sera lui, la prochaine star du game, mais ce qui est sûr c'est qu'il a un potentiel énorme. Un potentiel qu'on va encore mieux découvrir dans les prochains jour, lui qui se prépare à sortir un nouveau projet. Mais en attendant, c'est la célèbre chaîne Grünt qui le met à l'honneur !

Grünt, pour les rares qui ne connaissent pas, c'est un média qui se concentre principalement sur les freestyles et qui existe depuis des années maintenant. Une émission dans laquelle sont passées toutes les plus grandes plumes de ces 10/15 dernières années dans le rap FR (Nekfeu, Infinit, Limsa d'Aulnay, Lesram et tellement d'autres encore), avec des freestyles qui proposent une qualité sonore de zinzin, et un cadre souvent assez esthétique. Cette fois, c'est donc TH la star de l'émission numéro 70, et il s'en sort plutôt bien.

Dans un décor plutôt très sombre, qui ressemble à un grand hangar, et accompagné d'un robot futuriste et tout noir, TH nous interprète plusieurs morceaux, dans une ambiance assez variée : des instrus planantes, d'autres beaucoup plus trap, et cet art de la rime "en décalé" (voire parfois complètement absente) qui caractérise le rappeur de Bondy. Un bon moyen de faire la promo de son album "Algorithme", qui sort ce vendredi 18 avril et qui s'annonce assez lourd, une fois de plus.