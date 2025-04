Josman, Jul, Hamza, Kaaris, Gims, Ven1 : le diamant et le platine pleuvent sur le rap FR

On fait le point sur les artistes passés sur Générations qui ont été décorés d'un disque d'or, de platine ou de diamant cette semaine.

Les semaines passent et se ressemblent : comme c'est le cas depuis plusieurs années, les artistes Rap, RnB, ou afro, continuent d'inonder la page Instagram du SNEP, le syndicat chargé de distribuer les certifications d'or, de diamant et de platine aux artistes qui en décrochent. Une tendance qui ne s'est pas inversée en 2025 : tout ce qu'on assimile au rap est toujours aussi vendeur, et cette semaine, on a eu de grosses stars certifiées, avec Jul, Gims, Kaaris, Josman, Hamza et bien d'autres encore.

Comme d'habitude, on commence par les albums certifiés, avec deux projets qui vous diront peut-être quelque chose : "Dozo", de Kaaris, sorti en 2017 vient de décrocher le double platine, toujours porté par les tubes comme "Diarabi" ou "Bling-bling", tout comme "Sans Visa" de Soolking, lui aussi double platine. Un autre rappeur a quand même fait un peu mieux cette semaine : "Demain ça ira", de Jul, sorti en 2021, vient d'atteindre le triple platine. Souvenez-vous, il s'agissait de l'album qui contenait "C'est la cité", "Cassage de nuques pt 4", ou encore "Finito". Enfin, TayC, qu'on diffuse aussi beaucoup sur Générations, est disque de diamant avec "Fleur Froide", son album de 2020.

On passe maintenant aux singles, avec un joli single d'or pour "Dans le vide" de Josman, sorti il y a 8 ans, et un autre pour "Ma Beauté" de Gims. Il s'agit des seuls single de diamant cette semaine, on passe donc au platine, avec "Juste un minute", de Hamza, un vrai classique du big H qui avait mis d'accord toute sa fanbase. L'album "My World" de Jul continue de faire pleuvoir les certifs, avec un single de platine pour "Coucou". Enfin, énorme perf de Gims, qui fait déjà tomber le single de platine pour "Ninao", son dernier hit en date, en un temps record.

On termine par les singles d'or, avec une surprise : "Bon déjà" de Niska, vient d'être certifié. Une surprise, car on s'étonne que le morceau n'ait pas atteint ce stade bien avant, puisqu'il compte 27 millions de vues sur son freestyle COLORS. "Jeu Dangereux", de Leto, extrait de l'album "Trapstar", a également eu droit à son single d'or. Bravo également à Ven1 pour "Menace Fantôme", qui est dorénavant doré, en attendant plus dans les prochains mois peut-être !

Félicitations à tous les artistes, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fournée.