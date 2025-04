Quand Chris Brown réveillait Dadju à 5h du mat pour un featuring : "Je me réveille venère"

Une sacré anecdote qui prouve que même un artiste comme Dadju peut réagir comme un fan !

On est peut-être sur l’un des plus grands rêves de tout artiste. Et pour le coup, Dadju l’a coché dans sa to-do list. On n’a même plus besoin de le présenter, tant le mec a braqué l’industrie. Depuis son départ des Shin Sekai, l’artiste enchaîne hit sur hit, à l’instar de son frère Gims, et s’impose comme l’incontournable de la scène R’n’B francophone.

Dernièrement, il a cartonné avec un album en commun avec Tayc, le projet "Héritage", réédité depuis – et qui continue de retourner les classements.

Mais revenons un peu en arrière. Période confinement, 2021. C’est là que l’un des plus gros rêves de Dadju devient réalité : il sort un morceau avec Chris Brown. Oui, Chris Brown. Et quel son ! Le morceau s’appelle "Goodbye", et c’est déjà un classique. Les deux artistes sont au sommet de leur art, et la connexion entre eux est magique.

Dadju lui-même raconte les coulisses de ce feat de rêve :

"Quand je fais le feat, je me dis, je pose avec des artistes comme ça. Chris Brown, c’était incroyable. Je lui ai envoyé moi la mélo, la topline et tout. Il m’a appelé en facetime et tout, il a dit ‘en fait j’ai essayé de trucs. Il m’a dit il y a que ta mélo qui passe. J’aime trop ta mélo, ta mélo est trop efficace. Je vais faire exactement comme toi.’ Il a exactement chanté ma mélo. Quand Chris Brown il te dit ça en fait, ça y est, tes pieds ils touchent plus le sol."

Mais le plus drôle (ou le plus lunaire ?) dans cette histoire, c’est l’heure à laquelle le feat s’est enclenché : cinq heures du matin. Oui oui. Chris Brown l’a appelé à l’aube, sans prévenir.

"En plus, il y a le décalage horaire, donc il m’a appelé il était cinq heures du matin. Je me frotte les yeux, c’était en plein confinement. Bim, l’appel il réveille ma fille, ma femme était à l’hôpital avec mon fils. Elle venait d’accoucher. Cinq heures du matin. Je me réveille et tout. Un numéro que je ne connais pas. Je dis AH qui m’appelle, je ne réponds pas. En facetime en plus. Bim, ça m’appelle deux fois, ça m’appelle trois fois. Je réponds vénère (…) je dis attends c’est quoi le délire pap a, je me lève je dis non c’est Chris Brown."

Et là, le doute :

"Tu vois quand tu te réveilles, tu te dis je suis encore en train de dormir. Tu vois quand tu dis euh je ne suis pas réveillé. Ce n’est pas Chris Brown, c’est quelqu’un qui ressemble à Chris Brown. Il a fait des ambiances en français, tu vois, pour me suivre et tout. Il a fait le oh oh ah. Il a tout fait en fait, jusqu’à on a enlevé le mien."

Cette anecdote, c’est du pur jus de légende urbaine 2.0, sauf que là, c’est 100 % réel. Un FaceTime de Chris Brown, un bébé qui vient de naître, un feat qui finit en classique international... Et tout ça parce que Dadju a su envoyer la mélo qui tue.

Comme quoi, même à 5h du mat, quand t’es bon, t’es bon.