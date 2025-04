Infinit, Souffrance, Ben PLG, Jungle Jack, Youssoupha : l'écriture de nouveau à la mode dans le rap FR ?

Depuis le début de l'année 2025, on a eu la chance de voir plusieurs rappeurs axés "plume" et kickage, sortir des albums très carrés.

Alors que le cocktail "bendo, oseille, litrons, charbon, ma chérie j'suis un thug j'ai pas le temps, marques de luxe" occupe la quasi-totalité des places dans les top single et dans la production rap en général depuis 4 ans, certaines voix commencent à s'élever pour dénoncer le côté "générique" d'une grande partie de la production rap FR, et, du même coup, le fait que les rappeurs ne disent plus rien dans leurs textes. On ne donnera pas de noms, vous connaissez forcément les artistes dont on parle, qui non seulement ne proposent pas grand chose pendant leurs albums concernant les thèmes abordés, mais semblent aussi tous enfermés dans cet espèce de format "mélo / topline", dans le but de devenir viral sur TikTok.

Le résultat, c'est des morceaux qui se ressemblent énormément chez tous les artistes, et même si ça cartonne chez les collégiens, les morceaux ont une durée de vie de mouchoirs jetables. Heureusement, loin des paillettes, il y a encore des rappeurs qui mettent la plume, les placements et l'écriture au centre de leur musique. Et depuis le début de l'année 2025, on dirait bien que c'est en train de revenir à la mode, même si les chiffres sont encore loin de taper aussi haut que le cocktail banal et habituel qu'on mentionne plus haut. Petit tour d'horizon de ce qui s'est fait récemment.

Infinit, fidèle au poste

On commence par celui qui est peut-être le plus évident : Infinit', le niçois qui a sorti une mixtape d'une qualité incroyable. De gros invités sont présents sur la tape : Deen Burbigo, Jacky des Nèg Marrons, H JeuneCrack, Veust, évidemment, Alpha Wann, le boss du label, Zequin, Limsa d'Aulnay, Mairo. Pourtant, on dirait presque que le Inf' est encore plus fort lorsqu'il est seul : insolent, intelligent, et tellement à l'aise avec les mots, comme dans "Top 3", "Environnement" ou évidemment "Cortège". Probablement un des meilleurs manieurs de mots du game, et sur des prods qui ne sont autant old school que très actuelles. Bref, un vrai bon projet, varié, et qui met une baffe.

Souffrance, pas vraiment une surprise

Ceux qui consomment le rap français un peu underground, celui qui est moins diffusé en radio ou en playlist, le connaissent depuis un bout de temps. Car ça fait presque 20 ans que Souffrance charbonne dans l'ombre du rap FR, mais ces dernières années, on dirait bien qu'il est en train d'enfin avoir la visibilité qu'il mérite. Il a sorti "Hiver Automne" au mois de mars, et si vous aimez le kickage, et les punchlines bien écrites, c'est le projet qu'il vous faut. D'autant qu'au niveau des prods, il y a aussi eu un gros travail et ça ne sonne clairement pas daté, au contraire : "Bizon", "Moyen", "Hiver Automne", les bons morceaux ne manquent pas. Et il a même réussi à refaire kicker Soprano en mode énervé, rien que pour ça, c'est chapeau !

Ben PLG, la confirmation

"Nouvelle Ecole" est un divertissement, mais en terme de niveau, et de ce que ça apporte au rap game, on n'est pas toujours convaincus. Mais c'est peut-être pour ça que Ben PLG s'est fait dégager dès les premiers épisodes : un personnage pas assez vendeur, pas assez dans la tendance, pas un clone, quoi. Et depuis son passage dans l'émission, il s'acharne à prouver qu'ils ont eu tort, en sortant à chaque fois de nouveaux bons morceaux. Avec son projet "Paraît que les miracles n'existent pas", ou avec ses couplets sur la compil "High & Fines Herbes", il a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui. Un projet bine ficelé, de bonnes prods et d'excellents morceaux. Quant à ceux qui le trouvaient trop gentil, on vous suggère d'écouter "Tête à l'envers" avec Zkr, ils seront surpris.

Jungle Jack, retour gagnant

Le rap parisien, c'est peut-être la meilleur école pour ce qui est de l'écriture, et ça ne date pas d'hier. La scène parisienne regorge d'ailleurs de "poètes maudites", des bougs qui ont une plume incroyable mais pour lesquels le succès n'a pas forcément été au rendez-vous. Pas grave, eux sont clairement là dans une démarche artistique, pour se faire kiffer, pas pour faire ce que tout le monde attend pour sortir un tube. Ce nouvel album de Jungle Jack, "Cognacs & Cigarettes", est une vraie leçon d'écriture, avec des lignes sublimées par les prods assez folles de Jeanjass. Un projet qui devrait plaire aux puristes !

Et encore bien plein d'autres

Les noms qu'on vient de citer ne sont évidemment pas les seuls à avoir proposer du "rap à texte" depuis le début de l'année 2025. On a même eu droit à un retour de la part de très grands manieurs de plume, à l'image de Youssoupha et son album "Amour Suprême" qu'on a énormément kiffé. Car musicalement, ce n'est peut-être pas le projet le plus "actuel", pas trop de new wave ou d'expérimentations bizarres, mais c'est très bien produit, avec des influences claires, et surtout, le discours intelligent fait plaisir à entendre. On pense aussi à Ziak, dans un autre registre, qui, certes, s'est fait connaître avec de la drill, mais écrit beaucoup mieux que la concurrence, et ça se voit dans son album, "Essonne History X". Enfin, on ne peut pas oublier Vald, et son "Pandémonium" qui est lui aussi écrit de manière assez fine, et qu'on vous recommande si vous faites attention à autre chose que les toplines lors que vous écoutez des morceaux.