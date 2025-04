La Fouine enflamme l'Accor Arena, et en profite pour tacler Marine Le Pen

Laouni a eu la splendide idée de remixer son hit "Du Ferme" pour coller à l'actualité concernant Marine Le Pen.

Depuis la cérémonie des Flammes de l'année dernière, La Fouine a entamé une sacrée remontada, après une véritable traversée du désert de quelques années pendant lesquelles il n'a presque rien sorti. Le rappeur du 78 a rappelé à tout le monde qu'il était un vrai phénomène en live, et il en a également profité pour sortir un nouvel album, "Capitale du crime radio", fin 2024. Et forcément, qui dit album, dit aussi gros concert pour la star, qui avait deux dates programmées à Bercy, le 8 e tle 9 avril. Hier soir, il a bien mis le feu à la scène, et en a profité pour envoyer un petit taquet à Marine Le Pen.

On vous l'avait mis dans notre liste des concerts à ne pas rater en 2025 : le 8 avril au soir, La Fouine était donc sur la scène de l'Accor Arena à Paris, lors d'une date qui correspond presque exactement aux 20 ans de son album culte "Bourré au son", qui contenait notamment le hit "Unité", avec Jmi Sissoko. Un Jmi Sissoko qui était d'ailleurs invité hier sur la scène de Bercy, ce qui a du plaire à beaucoup de puristes et de fans nostalgiques des années 2000. D'ailleurs, pour leur faire encore plus plaisir, Laouni avait annoncé un show sans playback, ni autotune, et on dirait bien qu'il a tenu parole !

C'était donc l'occasion de le revoir interpréter ses plus gros hits (et l'air de rien, il en a un paquet), comme "Unité", donc, mais aussi comme "Du Ferme", et ses titres classiques comme "Qui peut me stopper ?", qui a d'ailleurs servi d'introduction pendant le concert. Une entrée réussie, et un show qui a globalement mis tout le monde d'accord. La Fouine en a également profité pour surfer sur l'actualité en balançant un petit taquet à Marine Le Pen en remixant les paroles de "Du ferme" : "Elle a pris 5 piges, Marine a pris du ferme", vous saisissez l'idée.

Le genre de petit tacle qui fait plaisir, sans trop en faire non plus, car les fans étaient clairement plus là pour faire la fête que pour faire de la politique. En tout cas, soirée réussie, en attendant le deuxième concert qui a lieu aujourd'hui, au même endroit, à 20h !