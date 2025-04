Nicki Minaj désignée meilleure rappeuse de tous les temps par le Billboard

En plus de Nicki Minaj, il y a du très beau monde dans ce top 25, avec Missy Elliott, Lauryn Hill, Lil Kim,...

En mars dernier, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, on vous dressait le portrait de certaines femmes qui avaient changé le visage du rap à jamais. Une liste assez courte, faute de temps, mais dans laquelle on mettait en avant des rappeuses qui ont eu un véritable impact sur le game, en rap FR ou en rap US. On avait notamment inclus Nicki Minaj dans la liste, pour des raisons évidentes, et visiblement, le célèbre magazine américain Billboard a eu le même avis que nous : ils viennent même de désigner Queen Nicki comme la plus grande rappeuse de l'histoire.

Le magazine américain Billboard a toujours son prisme un peu déformé par l'aspect statistique : ce sont eux qui font les classements des ventes, et forcément, c'est pour eux le premier critère qui définit ce qu'est un grand artiste. A ce petit jeu, Nicki Minaj est évidemment très forte, avec 11 disques de platine à son actif rien qu'aux Etats-Unis (soit 11 millions de ventes aux US, juste pour ses albums). Mais ils justifient aussi la place de numéro 1 de la rappeuse en expliquant qu'elle a clairement changé les règles du jeu pour les rappeuses, tout en devenant une véritable figure de la pop culture, grâce à ses nombreux tubes, et aussi grâce à ses clips et à tout l'aspect visuel, très travaillé chez Nicki.

Billboard lists their Top 25 Female Rappers of all time:



1. Nicki Minaj

2. Missy Elliott

3. Lauryn Hill

4. Lil Kim

5. Queen Latifah

6. MC Lyte

7. Salt-N-Pepa

8. Roxanne Shante

9. Eve

10. Foxy Brown

11. Cardi B

12. Da Brat

13. Trina

14. Left Eye

15. Megan thee Stallion

16.Doja…

Des faits indiscutables, même si, dans le reste de la liste des 25 plus grandes rappeuses de l'histoire, il y a de très beaux noms qui auraient pu aussi prétendre au titre. Notamment Missy Elliott, qui arrive en 2ème position, grâce à son côté visionnaire, mais aussi au côté "cru" de ses paroles, qui a clairement influencé Nicki dans sa construction artistique. Ou encore Lauryn Hill, numéro 3 du classement, qui a cassé les barrières entre le rap, la soul ou le RnB. On espère cependant que cette place de numéro 1 va motiver Nicki Minaj à nous sortir un nouvel album, plutôt que de se contenter de nous faire des rééditions comme ces derniers temps !