DA Uzi, Himra, Youssef Swatt's, 6ix9ine et Swae Lee se rajoutent à la programmation des Ardentes !

Le festival Les Ardentes continue de faire le plein de stars.

Dans notre habituelle liste des festivals hip-hop à ne pas louper en 2025, il y avait évidemment les Ardentes, alors qu'on ne connaissait même pas encore toute la programmation. Mais c'est normal, depuis plusieurs années désormais, à chaque nouvelle édition, des stars du rap viennent mettre le feu à l'évènement. En 2025, pour le feu, on ne sait pas trop ce qu'il en sera, mais pour ce qui est des stars, on peut dire que le festival a mis le paquet : Young Thug, PartyNextDoor, Gucci Mane, Gazo, 1plike140... et maintenant, Himra, Swae Lee, et bien d'autres viennent d'être ajoutés !

On commence par la grosse surprise en premier : Himra sera donc présent aux Ardentes, lui qui est devenu un véritable phénomène en Côte d'Ivoire ces derniers mois, avec une vraie explosion de ses chiffres. On a hâte de voir ce qu'il va donner sur scène, mais ce n'est pas le seul à être ajouté dans le rap français : DA Uzi sera lui aussi de la partie, tout comme Youssef Swatt's, dernier vainqueur en date de "Nouvelle Ecole". Jeune Lion, et Jungle Jack feront eux aussi partie de la fête, et même si ce ne sont pas des stars du game, on a une programmation très qualitative niveau rap français.

Niveau rap US aussi, les organisateurs ont gâté les fans. Pour commencer, Key Glock le rappeur de Memphis ancien protégé de Young Dolph, va venir kicker sale, le 5 juillet. Ensuite Swae Lee, la moitié de Rae Sremmurd, va venir se rappeler à nos bons souvenirs. Même s'il n'a rien sorti de marquant ces derniers mois, ça va faire plaisir de le voir sur scène rapper ses tubes. Enfin, 6ix9ine, la pookie la plus célèbre du monde de la musique, sera lui aussi sur scène, le 4 juillet.

Bref, une programmation bien solide, surtout niveau rap FR, on espère que tout le monde va se donner à fond et nous faire un show incroyable !