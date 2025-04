Hatik dévoile en exclu le salaire qu'il a touché sur Validé !

Révélé au grand public grâce à la série Validé, Hatik a connu une ascension fulgurante dans le rap game. S’il s’était déjà taillé une petite place avec ses freestyles Chaise pliante, c’est bel et bien son rôle d’Apash, dans la série de Franck Gastambide, qui a propulsé sa carrière à une tout autre dimension. Malheureusement, l’histoire d’Apash s’est arrêtée à la saison 1. Le rappeur ne figurait pas au casting de la suite, une absence qu’il explique aujourd’hui par un problème de comportement.

Depuis, Hatik s’est recentré sur la musique, enchaînant albums, concerts et apparitions. Toutefois, tout ne s’est pas toujours passé comme prévu sur scène. À Clermont-Ferrand, une blessure l’a contraint à stopper sa performance en plein live. À Metz, c’est une altercation avec un spectateur qui a fait polémique, le rappeur étant allé jusqu’à le menacer ouvertement.

Invité récemment dans le live du streameur Ibé, Hatik a pris le temps de revenir sur cet incident… mais aussi sur son expérience dans Validé, révélant pour la première fois le salaire qu’il avait touché pour son rôle :

À travers ce souvenir, on comprend que Validé n’a pas seulement boosté sa notoriété, mais aussi bouleversé sa vie financièrement. Il se confie avec sincérité sur sa situation au moment du tournage :

“Je me rappelle parce que je rentre chez moi le week-end, parce que je suis à l’hôtel à Porte d’Aubervilliers pendant tout le tournage. Parce que c’est plus simple on tourne que sur Paris (…) j’ouvre la porte de chez moi, j’allume la lumière : pas de lumière. Tellement j’avais des factures en retard (…) le timing il est fou (…) j’ai envoyé de l’argent à mes darons et je me suis acheté une paire de TN (…) cette paire a le plus de valeur car c’est celle qui m’a fait le plus plaisir.”