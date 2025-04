Ninho en studio avec une star du rap US

NI est actuellement en train de travailler en studio avec... French Montana !

Ninho a fêté ses 29 ans il y a quelques jours, et c'était l'occasion de remarquer qu'en dix ans, il s'est hissé au sommet du rap français, avec les plus grands de ce game : même les légendes comme Booba n'arrivent pas à l'éteindre, ce n'est pourtant pas faute d'essayer. Le concert au Stade de France, les disques d'or, de platine et de diamant qui ne tiennent même plus dans une seule pièce, on dirait bien que le rappeur a "fini le jeu" du rap FR. Alors il s'attaque à l'internationale : on vient de le voir en studio avec French Montana.

Ce n'est pas la première collab internationale de Ninho, lui qui a déjà fait plusieurs feats avec des artistes non français sur son précédent album, "NI". Mais cette fois, il s'agit d'un véritable OG du rap US, dans le game depuis presque 25 ans : monsieur French Montana, qui a déjà pondu un classique avec Lacrim il y a quelques années. Le rappeur new-yorkais était de passage à Paris ces derniers jours, et il s'est rendu en studio, avec Ninho, il a même posté sa tête en story.

Dans la story, on entend d'ailleurs quelques notes de NI en train de chanter des paroles parlant d'un "sac d'olives", et on imagine qu'il ne parle pas de celles pour l'apéro. Un morceau qui a l'air dans la veine des gros tubes made in Ninho, comme il en a fait des dizaines ces dernières années, on a donc hâte de voir ce à quoi ça peut ressembler. Toutefois, on émet des petites réserves sur la manière dont French Montana va apporter son énergie au morceau, car à première vu, ça ne semble pas spécialement fait pour lui.

Mais après tout, on ne demande qu'à être surpris !