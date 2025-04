Vald réalise la plus grosse 1 ère semaine de 2025 avec "Pandémonium"

On peut dire que le V a plutôt bien réussi son retour !

Les gens avaient quelques doutes, lorsque Vald a annoncé son retour en début d'année 2025. D'ailleurs, les auditeurs n'étaient pas les seuls à douter : le manager de Vald a émis des réserves à plusieurs moments, comme le raconte le rappeur lui-même. Mais le V a mis le paquet pour que son retour se passe dans les meilleures conditions, avec une promo qui lui ressemble (c'est à dire un peu bordélique), une interview avec Mehdi Maïzi plutôt réussie, et surtout, des morceaux solides. Tout ça, ça fait que l'album a fait une excellent démarrage.

On savait déjà que les 3 premiers jours d'exploitations étaient très positifs pour "Pandémonium", mais on ne savait pas exactement où classer ce disque en terme de succès marketing dans sa discographie, qui en compte un paquet. Alors que l'album est sorti il y a une semaine, on a donc les chiffres de la première semaine d'exploitation : 38 571 ventes en 7 jours, et à l'heure où le rap français semble vendre un peu moins, c'est une vraie belle performance.

Ce qui étonne encore plus, ce sont les 26 000 exemplaires écoulés en physique. Au final, le projet se classe à la 4ème place dans les meilleures premières semaines de sa discographie, derrière "Ce monde est cruel", "Xeu", et enfin "V", qui avait tout niqué avec 74k albums vendus en une semaine. Mais c'est l'avenir qui dira comment cet album vieillit dans le temps ! En tout cas, on peut dire que c'est un retour réussi pour Vald !