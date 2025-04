SCH : le top 5 de ses moments les plus drôles du rappeur

Car au micro, SCH est peut-être un artiste torturé, mais il sait aussi être extrêmement drôle, surtout en interview.

Le 6 avril, c'est l'anniversaire de SCH, qui fête ses 32 ans. Un rappeur qui a su devenir incontournable dès son premier projet officiel, "A7", sorti en 2015, et qui enchaîne les succès depuis. Devenu une véritable icône du rap marseillais, notamment grâce à son univers et sa qualité d'écriture, le S cultive un personnage plutôt sombre et torturé, qu'on retrouve dans toute sa discographie. Cependant, c'est aussi un sacré déconneur, et il l'a montré à plusieurs reprises. Comme on a fait un article sur ses meilleurs feats il y a pas si longtemps, pour son anniv, on part sur quelque chose de plus léger, avec un top 5 des moments drôles les plus cultes du rappeur.

Le scooter fou pendant l'interview de Soso Maness

C'est avec ce genre de comportement de gamin que SCH nous régale : il montre qu'il est un gars qui aime la vie, et les blagues, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On aurait bien du mal à classer celle-ci dans l'une des deux catégories : lors de l'interview de son grand pote Soso Maness pour le média Grünt (gros big up à Jean Morel), pendant qu'une question assez profonde est posée à propos du procédé d'écriture de Soso, le S débarque en scooter, dans le plus grand des calmes, avec des coups de klaxons. Il s'arrête devant la caméra et commence à chanter quelques notes du célèbre refrain de "So Maness", avant de se barrer, tout simplement. A peine le temps d'échanger une accolade avec le poto, qui nous confirme que le S a "un vrai problème psychologique". Une séquence devenue culte !

"On est emmerdés mec..."

On enchaîne avec un autre grand classique, peut-être passé inaperçu, car ils 'agit d'une séquence pour un média grand public, pas du tout spécialisé dans le rap : la Boîte à Questions, le célèbre format de Canal+. Une des questions est la suivante : "le dernier message chelou que tu as reçu sur Insta ? Lis le nous !". Et là, grand moment qu'ils ne doivent pas avoir l'habitude de voir sur Canal + : SCH prends directement son téléphone, ouvre son Insta, et lis le fameux message : "C'est un message de Ishaq, qui nous dit 'Pète-moi l'cul le S'. On est emmerdés mec", lâche le rappeur avec un sourire aux lèvres. On le sent content d'avoir lâché sa connerie sur Canal, et cette attitude de gamin, on adore !

"A l'Intercontinal"

On continue, avec une séquence qui cette fois est un peu plus rentrée dans les esprits des amateurs de rap, car elle a lieu pendant une interview Konbini, à l'occasion du projet "13'Organisé". Le but, c'est de faire découvrir les meilleurs spots de Marseille. Et à un moment arrive la question : "le meilleur endroit pour emmener une gâtée". SCH nous sort alors une masterclass bien beauf, avec une réponse qui doit encore le faire rire aujourd'hui : "Eh mon gâté, à l'hôtel ! A l'Intercontinental. Choix de moula. Mais faut vraiment que c'est la gâtée", dans un français approximatif, car on imagine que le S devait être "en buvette" comme on disait à l'époque. Là encore, simple, efficace, et surtout, naturel. Le S, quoi !

"Si je fais 7 euros 1, je suis une pute"

On passe à une séquence qui, elle, est devenue assez culte, car elle a eu lieu pendant une vidéo qui a été regardée des millions de fois : une émission de Loris Giuliano dans laquelle on le retrouve aux côtés de Sydney Govou, légende lyonnaise du foot, mais aussi de Soso Maness. Toute la vidéo est incroyable, notamment le moment où ça mange des piments. D'ailleurs, le S a voulu faire le prouveur, mais il a vite changé d'avis une fois les premières saveurs de piment dans la bouche. Mais la séquence la plus culte, c'est celle des 7 euros d'essence, en hommage à sa rime dans "Bande Organisée". En toute fin de vidéo, il charge Lloris en moto, direction la station essence, avec comme mission de mettre exactement 7 euros d'essence. "Si j'fais 7 euros 1, j'suis une pute", déclare le S en arrivant, sûr de lui, ce qui le fait bien rigoler. Et il avait raison : il lâche sur 7 euros pile. Une séquence lunaire, qui rentre directement dans la légende du S.

"C'est un gâté ça???"

On termine par le "moment SCH" qui a peut-être le plus fait le tour du web, car Konbini sait comment rendre viral ses vidéos. Il s'agit donc d'une interview pour Konbini, à l'occasion du tournage du clip "American Airlines", avec Sofiane. Pendant une question artistique très sérieuse, FIanso, qui n'en a visiblement pas grand chose à foutre, est en appel visio avec Kofs, à qui il lâche un "Alors mon gâté?", expression du S devenue incroyablement populaire, et qui va peut-être rentrer dans le dictionnaire. SCH se retourne alors immédiatement, très curieux : "c'est un gâté ça?". Puis, après avoir vu la tête de Kofs, un immense sourire éclaire son visgae : "OH MON GÂTEEE ! C'EST UN CHAMPION !". Le moment qui a définitivement installé "gâté" dans le vocabulaire de tout le monde, même hors Marseille.