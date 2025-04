Booba dévoile l'identité du seul rappeur dont il a peur

Une sacrée marque de respect de la part du Duc.

On le sait depuis un moment : Booba est plutôt avare en compliments, concernant ses collègues du rap français. Rares sont les rappeurs qui trouvent grâce à ses yeux, même si on peut quand même en citer quelques uns. Notamment Lino, avec qui il a partagé plusieurs morceaux par le passé, ou encore Rim'K, vrai OG, ou bien des artistes signés chez 92i, et enfin, PNL, dernièrement. Mais pour la nouvelle génération, c'est plus dur. Alors forcément, quand on voit le Duc envoyé des compliments, on regarde ça d'un œil attentif.

Car qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Booba a gagné le droit, grâce sa longévité et à la solidité de sa discographie, de "distribuer les bons points", tel un prof dans le rap FR. Un droit dont il aime abuser, vous connaissez le personnage, mais cette fois, il a été très élogieux concernant un artiste qui n'est même pas signé chez lui : TIF, qui rencontre pas mal de succès depuis ces 5 dernières années, même s'il est dans la musique depuis beaucoup plus longtemps. Dans une story postée sur Instagram, le Duc affirme : "Je n'ai peur que d'un seul rappeur", suivi d'une image de TIF, avec pas mal de certifications à ses pieds.

Ce n'est pas la première fois que Booba se montre très élogieux envers le jeune rappeur algérien de 28 ans. Lors de son passage dans l'émission CKO, B2O avait complimenté l'artiste sur son écriture "incroyable", en disant d'ailleurs qu'il l'écoutait pas mal. On se dit que dans l'avenir, il y aura peut-être un feat entre les deux artistes, et on serait vraiment curieux d'entendre ce que ça donne !