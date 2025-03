SDM, PLK, Orelsan, Maes, Jul : les certifications de la semaine dans le rap français

Cette semaine, on aura encore eu droit à une avalanche de certifications sur le rap FR. Certains albums, comme celui de Jul, sont même triple platine.

Les semaines passent et le rap français continue d'afficher sa supériorité dans l'industrie musicale chez nous. Il n'y a qu'à aller voir sur le compte Instagram du SNEP, syndicat chargé d'attribuer les certifications : chaque semaine, plus de la moitié des certifications décernées sont pour des artistes de rap FR. Alors que la semaine dernière avait été riche en grosses décorations, on dirait qu'on fait encore un peu mieux cette semaine, avec beaucoup de platines, quelques diamants, de l'or à foison, pour des gros noms comme Jul, Orelsan, PLK, SDM, Maes et quelques autres.

On commence comme d'habitude par les albums, car ce sont les certifs les plus difficiles à décrocher, et ce sont les projets qui demandent le plus de taff aux artistes. Cette semaine, c'est le J qui remporte la plus rosse certification, avec un triple disque de platine pour son album "Extraterrestre" sorti en juin 2022. Une habitude pour l'OVNI marseillais. Juste derrière, en deuxième position, on retrouve "ALVALM" de SDM, qui vient de taper le double platine en seulement 6 mois. Là aussi, très grosse perf, on ne serait pas étonnées de voir le projet finir diamant très prochainement.

Maes fait lui aussi briller le platine avec "La Vie Continue". Un seul disque de platine certes, en 8 mois, mais il faut préciser que l'album est sorti quasiment sans promo et qu'il n'a pas pu assurer une vraie tournée, lui qui est même en prison actuellement. Là encore, belle perf. Ensuite, on retrouve Green Montana avec "Alaska" et Kerchak avec "Saison 2" pour les albums certifiés disque d'or.

On passe maintenant aux singles, et là aussi, il y a du très lourd avec du diamant au programme. Un single de diamant pour "La fête est finie" d'Orelsan, et un autre pour "Copine" de PLK. Au rayon single de platine, par contre, on a du monde : "Malya" d'AMK, "Cordillère" de Maes et Werenoi, "Snapchat" de Niska, "Binks to Binks 6" de Ninho, tous ces titres sont certifiés single de platine.

On termine par la liste des singles d'or, dans laquelle on retrouve encore Jul, en feat avec Bengous, pour "On se régale". Mais aussi MIG avec "30 septembre", "Prequel" de SCH, Central Cee et JRK19 avec "Bolide noir", "Angela" de Bouss, et c'est tout pour cette semaine. Déjà pas mal, rendez-vous al semaine prochaine pour une nouvelle fournée !